أبوظبي: خطأ بالتشخيص يتسبب بوفاة مريضة سيدة عربية

دفعت سيدة عربية بأبوظبي حياتها ثمناً لإهمال طبيب مختص في مستشفى حكومي حيث أخطأ الطبيب في تشخيص حالتها المرضية بالشكل الصحيح والدقيق ما تسبب في انتشار مرض السرطان في جسمها وإحداثه مضاعفات خطيرة أدت إلى تدهور حالتها وصولاً للوفاة.
وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أمس الثلاثاء، أن زوج المريضة المتوفية أقام دعوى قضائية ضد المستشفى المحلي والطبيب المختص ومسؤول قسم التمريض، حيث قدم أمس الثلاثاء إلى محكمة استئناف أبوظبي، قائمة طلبات بالادعاء المدني طالب فيها المدعي عليها بالتضامن، دفع تعويض مالي نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي نتجت عن وفاة زوجته.
ونقلت الصحيفة اليومية عن الزوج إن امرأته أصيبت بوعكة صحية أثناء وجودها في المنزل، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأوضح الزوج أن الطبيب المعاين أجرى عدداً من الفحوصات الطبية، ليقرر على إثرها بأن زوجته تعاني من حالة مرضية بسيطة، وبأن حالتها سوف تتحسن بعد فترة قصيرة، ومع مرور الأيام استمرت حالتها المرضية في التدهور.
وأضاف أنه بإجراء فحوصات جديدة تبين بأنها مصابة بمرض السرطان، وأن حالتها أصبحت حرجة نتيجة عدم تلقيها للعلاج في الوقت المناسب، الأمر الذي تسبب في وفاتها.المزيد من أخبار الإمارات
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