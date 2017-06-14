أبوظبي: خطأ بالتشخيص يتسبب بوفاة مريضة سيدة عربية

دفعت سيدة عربية بأبوظبي حياتها ثمناً لإهمال طبيب مختص في مستشفى حكومي حيث أخطأ الطبيب في تشخيص حالتها المرضية بالشكل الصحيح والدقيق ما تسبب في انتشار مرض السرطان في جسمها وإحداثه مضاعفات خطيرة أدت إلى تدهور حالتها وصولاً للوفاة.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أمس الثلاثاء، أن زوج المريضة المتوفية أقام دعوى قضائية ضد المستشفى المحلي والطبيب المختص ومسؤول قسم التمريض، حيث قدم أمس الثلاثاء إلى محكمة استئناف أبوظبي، قائمة طلبات بالادعاء المدني طالب فيها المدعي عليها بالتضامن، دفع تعويض مالي نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي نتجت عن وفاة زوجته.