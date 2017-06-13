في المدينة المنورة: أول تطبيق للجوال للعناية بالأسنان﻿

أطلق مؤخرا تطبيق لحجز المواعيد والحصول على النصائح والمتابعة المباشرة والاجابات السريعة من قبل خبير تجميل الأسنان الدكتور ياسر سطاس فضلاً عن خصومات خاصة لمشتركي التطبيق. وأعلنت عيادة الدكتور ياسر سطاس الرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها في مجال توفير خدمات العناية بالأسنان، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني من نوعه باللغة العربية للعناية بالأسنان والذي يتيح للمستخدمين فرصة حجز الموعد عن طريق التطبيق دون الحاجة للاتصال.

ويمثل التطبيق خياراً مثالياً للراغبين بالحصول على ابتسامة أكثر بياضاً ومظهر أكثر إشراقاً، ويجسد ثورة في طريقة التواصل والتفاعل مع طبيب الأسنان، حيث يرسل للمشتركين تنبيهات للتذكير بمواعيد زيارة عيادة الأسنان ويقدم لهم أهم النصائح الصحية. كما يمكن للمستخدمين أيضاً تخفيض أوقات الانتظار بفضل الحجز المسبق من خلال التطبيق.

وفي معرض تعليقه على إطلاق التطبيق الجديد قال الدكتور ياسر سطاس: "يبحث العديد من المرضى وزوار عيادة الأسنان عن تجربة مميزة لعلاج أسنانهم دون الحاجة للانتظار في العيادة لساعات طويلة أو التأخر عن موعد الفحص، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق هذا التطبيق لتذكيرهم بمواعيد زيارة العيادة والحصول على أهم النصائح الصحية للعناية بالأسنان عبر الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي وإمكانية ربطهم من خلال التطبيق مع جميع قنوات التواصل معنا مباشرة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى الخاصة بعيادتنا".

وتابع بالقول: "تمثل فكرة التطبيق حلاً مثالياً لزوار عيادات الأسنان في المملكة العربية السعودية، وخاصة أن التطبيق يتيح للمستخدمين إمكانية حجز سيارات الأجرة من وإلى العيادة التعرف على الخدمات المقدمة في عيادتنا ورؤية النتائج والحالات السابقة دون الحاجة الى الزيارات المتكررة وهو ما يناسب العملاء من الإناث خاصة أنهم يشكلون النسبة الأكبر من زوار عيادتنا في المدينة المنورة والمنطقة العربية".

وتتميز فكرة هذا التطبيق الفريد من نوعه والمتكامل مع خرائط جوجل بكونها قابلة للتطبيق في العديد من القطاعات وفي مختلف أنحاء المنطقة، ويعمل فريق عيادة الدكتور ياسر سطاس على تطويرها باستمرارها. ويمكن تنزيل التطبيق على أجهزة آبل وأندرويد.

ويساهم هذا التطبيق في الحفاظ على مستويات الصحة ويسهل عملية زيارة عيادة الأسنان في ضوء التقدم الهائل الذي يشهده قطاع طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تستضيف العديد من الفعاليات والمؤتمرات الطبية المتخصصة والاجتماعات الرفيعة المستوى مثل مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي بدبي والذي يستقطب نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم.

ويشكل هذا خطوة إضافية بالنظر لارتفاع عدد مرضى السكري في المنطقة الذي يبلغ حالياً أكثر من 35 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 72 مليون شخص بحلول عام 2040، وتعتبر هذه الشريحة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض اللثة الخطيرة. وعلاوة على ذلك، يعاني نحو 90٪ من الأطفال في المملكة العربية السعودية من تسوس الأسنان، ولهذا حرصت عيادة الدكتور ياسر سطاس على ابتكار أداة فعالة لمساعدة الأسر في الحفاظ على صحة الأسنان.

ويعتبر الدكتور ياسر سطاس وفريق العمل معه من الرواد في صحة الأسنان والذين أظهروا الابتكار والامتياز في ابتسامات النجوم والابتسامات الأكثر جمالاً للمشاهير والسياسيين ورجال الأعمال والذين يبحثون عن المظهر الكامل. وتدرب الدكتور ياسر سطاس على كافة جوانب طب الأسنان، وتخصص في إبداع الابتسامات الجميلة عن طريق طب الأسنان التجميلي المتطور. ولديه الكثير من المؤهلات والخبرات العلمية بما في ذلك ماجستير في الليزر من جامعة آخن الألمانية، وماجستير في زراعة الأسنان من جامعة فرانكفورت، بالإضافة إلى كونه محاضراً في عدة مؤتمرات وجماعات بأوروبا، ولديه أبحاث في الليزر في جامعة العلوم الماليزية.

يمكنكم تحميل فيديو يشرح أهم مواصفات التطبيق هنا: https://we.tl/i4yAS03gYs ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yasser-stas.com