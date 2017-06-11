موافقة سريعة لهيئة الدواء الامريكية على علاج للسرطان حقق نتائج مذهلة

نال دواء جديد للسرطان -اسمه كيترودا Keytruda- موافقة سريعة لهيئة الدواء الامريكية بعد أن حقق نتائج مذهلة في دراسة جديدة نشرت الخميس في صحيفة ساينس Science، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. وأظهر 86 مريضا خضعوا للدراسة وكان بينهم مرضى بسرطان البروستات وآخرون بسرطان البنكرياس وامرأة مصابة بسرطان نادر جدا ومرضى بسرطان الرحم أو العظام وغيرها، وكانوا كلهم في مرحلة متقدمة من إصابتهم بالمرض بعد أن قاوم كل أنواع العلاج المعروفة.

وكان لدى كل هؤلاء المرضى طفرات وراثية عطلت قدرة الخلايا على إصلاح خلايا دي إن إي الوراثية، ولدى خضوعهم للعلاج بدواء كيترودا - الذي يساعد نظام المناعة في الجسم على مهاجم الخلايا السرطانية.

يختلف الدواء الجديد أنه يستند إلى استهداف العلامات البيولوجية المشتركة بدلا من موقع نشوء الورم في الجسم.