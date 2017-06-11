موافقة سريعة لهيئة الدواء الامريكية على علاج للسرطان حقق نتائج مذهلة

نال دواء جديد للسرطان -اسمه كيترودا Keytruda- موافقة سريعة لهيئة الدواء الامريكية بعد أن حقق نتائج مذهلة في دراسة جديدة نشرت الخميس في صحيفة ساينس Science، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. وأظهر 86 مريضا خضعوا للدراسة وكان بينهم مرضى بسرطان البروستات وآخرون بسرطان البنكرياس وامرأة مصابة بسرطان نادر جدا ومرضى بسرطان الرحم أو العظام وغيرها، وكانوا كلهم في مرحلة متقدمة من إصابتهم بالمرض بعد أن قاوم كل أنواع العلاج المعروفة.
وكان لدى كل هؤلاء المرضى طفرات وراثية عطلت قدرة الخلايا على إصلاح خلايا دي إن إي الوراثية، ولدى خضوعهم للعلاج بدواء كيترودا - الذي يساعد نظام المناعة في الجسم على مهاجم الخلايا السرطانية.
يختلف الدواء الجديد أنه يستند إلى استهداف العلامات البيولوجية المشتركة بدلا من موقع نشوء الورم في الجسم.
وأوضحت الـ “FDA” أن والذى يحتوى على المادة الفعالة (بيمبروليزوماب pembrolizumab-) لعلاج المرضى البالغين والأطفال الذين يعانون من أورام صلبة التي تم تحديدها عن طريق علامات بيولوجية يشار إليها باسم (مسي-H)، ويغطي هذا المؤشر المرضى الذين يعانون من الأورام الصلبة التي تقدمت بعد العلاج السابق والذين ليس لديهم خيارات العلاج البديلة خاصة المرضى الذين يعانون من سرطان القولون والمستقيم التى تقدمت بعد العلاج مع بعض الأدوية العلاج الكيميائي.
وقال "ريتشارد بازدور"، المدير الإداري لمكتب أمراض الدم والأورام في مركز تقييم الأدوية والأبحاث في إدارة الأغذية والعقاقير ومدير مركز التميز في علم الأورام التابع لإدارة الأغذية والعقاقير: "هذا أمر هام بالنسبة لمرضى السرطان، حيث إن علاجات السرطان الحالية تعتمد على أساس الموقع الأصلي للورم، والعلاج الجديد يعتمد على العلامات البيولوجية للورم.
ويعمل العقار الجديد "كيترودا" من خلال استهداف المسار الخلوي المعروف بد-1 / بد-L1 (البروتينات الموجودة على الخلايا المناعية للجسم وبعض الخلايا السرطانية) عن طريق منع هذا المسار، حيث يساعد الجهاز المناعي في الجسم على محاربة الخلايا السرطانية.
وتشمل الآثار الجانبية الشائعة ل "كيترودا": التعب، وحكة في الجلد، والإسهال، وانخفاض الشهية، والطفح الجلدي، والحمى (بيريكسيا)، والسعال، وصعوبة في التنفس (ضيق التنفس)، وآلام العضلات والعظام، والإمساك والغثيان.المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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