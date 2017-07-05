إزالة ورم يزن 17.5 كيلوغراما من بطن امرأة في دبي

تمكن فريق من الأطباء في دبي من إزالة ورم وزنه 17.5 كيلوغراما من بطن امرأة إماراتية، في عملية نادرة من أجل إنقاذ حياتها، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، الثلاثاء.
ونقلت المريضة، وهي معلمة تبلغ من العمر 35 عاما، إلى قسم الطوارئ في مستشفى لطيفة بعد أن عانت من آلام شديدة في البطن، يوم الجمعة الماضي، وقد أجريت لها العملية في اليوم ذاته.
ووفق موقع سكاي نيوز عربية، أشارت الاختبارات الأولية إلى انخفاض في ضغط الدم وارتفاع النبض وانخفاض مستويات الهيموجلوبين في جسم المريضة، الأمر الذي استوجب تدخلا جراحيا لإنقاذها.
وقالت الدكتورة أمل القدرة، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في المستشفى: "أظهر الفحص أن الورم كان يتراوح بين 35 و40 سم، مما تسبب في ضغط كبير على أجهزة المريضة بما في ذلك الرئتين، بشكل خطر".
وأضافت القدرة، التي أجرت العملية للمريضة، أن حالة المرأة نادرة، مشيرة إلى أن الورم هو الأكبر من نوعه الذي يتم اكتشافه لدى مريض في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة في دبي.
واستغرقت عملية إزالة الورم ثلاث ساعات متواصلة، تم خلالها أيضا إزالة رحم المرأة ومبيضيها.
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