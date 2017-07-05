إزالة ورم يزن 17.5 كيلوغراما من بطن امرأة في دبي

تمكن فريق من الأطباء في دبي من إزالة ورم وزنه 17.5 كيلوغراما من بطن امرأة إماراتية، في عملية نادرة من أجل إنقاذ حياتها، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، الثلاثاء.

ونقلت المريضة، وهي معلمة تبلغ من العمر 35 عاما، إلى قسم الطوارئ في مستشفى لطيفة بعد أن عانت من آلام شديدة في البطن، يوم الجمعة الماضي، وقد أجريت لها العملية في اليوم ذاته.

ووفق موقع سكاي نيوز عربية، أشارت الاختبارات الأولية إلى انخفاض في ضغط الدم وارتفاع النبض وانخفاض مستويات الهيموجلوبين في جسم المريضة، الأمر الذي استوجب تدخلا جراحيا لإنقاذها.