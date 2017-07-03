"12" مستشفى جديدة تدخل الخدمة في دبي

يستقبل القطاع الطبي في دبي 12 مستشفى خاصة خلال السنوات الثلاث المقبلة بطاقة استيعابية تقدر بنحو 875 سريراً، فيما تجري "7" مستشفيات توسعات لإضافة 750 سريراً، بحسب إحصاءات هيئة الصحة.

وأظهرت الإحصاءات، حسب ماأفادت وكالة أنباء الإمارات، أن المستشفيات المزمع بناؤها سترفع عدد مجموع المستشفيات الخاصة في الإمارة إلى 38 مستشفى ما يشير إلى النمو المضطرد في المنشآت الصحية الخاصة الذي تشهده مدينة دبي حتى عام 2020.

ووفقا لبيانات إدارة التنظيم الصحي، فإن هناك 3018 منشأة صحية خاصة في دبي تشمل حاليا 26 مستشفى و4 مراكز للإخصاب و34 مركزا لجراحات اليوم الواحد و1624 مجمعا طبيا تخصصيا وعاما و82 مركزا لعلاج ومعامل الأسنان و868 صيدلية إلى جانب 38 منشأة صحية لفحص النظر والتمريض المنزلي.

في موازاة ذلك أوضحت إحصاءات التراخيص المهنية الممنوحة للأفراد أن القطاع الطبي الخاص في دبي يضم 36055 مهنيا طبيا مرخصا إضافة إلى 13594 رخصة جديدة.