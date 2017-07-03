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صحة

السعودية توقف واردات الدواجن والبيض من بلجيكا بسبب إنفلونزا الطيور

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
السعودية توقف واردات الدواجن والبيض من بلجيكا بسبب إنفلونزا الطيور

 قالت وكالة الأنباء السعودية إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة حظرت مؤقتا استيراد واردات الدواجن والبيض من بلجيكا في أعقاب تفشي سلالة اتش5ان8 من فيروس إنفلونزا الطيور هناك.

ونقلت الوكالة عن الهيئة قولها "يستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية في بلجيكا". وأكدت السلطات الصحية في بلجيكا وقوع حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في جنوب البلاد الأسبوع الماضي وفرضت طوقا حول المنطقة.

وأوضحت الهيئة، أن تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، أفاد بظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مقاطعة فلاندر الغربية (West-Vlaanderen)، وبناءً على ذلك، صدر قرار الهيئة بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من بلجيكا.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في مملكة بلجيكا.

ويستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية في بلجيكا.

وكانت وزارة الزراعة الفرنسية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن إصابة بالسلالة «إتش 5 إن 8» الشديدة العدوى من فيروس «إنفلونزا الطيور» تأكدت في مزرعة في شمال البلاد، وأنها فرضت إجراءات لاحتواء التفشي.

 

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم الإبلاغ عن الإصابة على بعد نحو 15 كيلومتراً من موقع اكتشاف بؤرة انتشار في تورناي في بلجيكا في حزيران (يونيو). وتأكدت 11 إصابة بـ «إنفلونزا الطيور» في بلجيكا منذ بداية حزيران الماضي.

وتتعافى فرنسا ببطء من أزمة «إنفلونزا الطيور» التي ضربت قطاع تربية البط في جنوب غربي البلاد.

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