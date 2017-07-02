الاستحواذ على حصة 4.9% من نيوميديكال سنتر الطبية الاماراتية



أعلنت شركة "نيو ميديكال سنتر NMC" للرعاية الصحية، عن إبرام كل من سعيد بن بطي القبيسي وخليفة بطي عمير بن يوسف المهيري وشركة إنفينيتي إنفستمنت ذ.م.م. (بالاشتراك مع شركة "سنتشورين للإستثمار ") اتفاقية لشراء 10 مليون سهم عادي في شركة "ان إم سي ("الأسهم")، أي ما يعادل 4.9%. من رأس مال شركة إن إم سي، من الدكتور بي. آر. شيتي بسعر 23.2 جنيه استرليني للسهم الواحد " ما ياقرب 100 درهم إماراتي للسهم".

وبصفتهم مساهمي شركة إن إم سي فقد عملوا على تأييد ودعم التوجه الاستراتيجي للشركة، وذلك بهدف ضمان نجاح ونمو الشركة لمصلحة كافة المساهمين. وبذلك ترتفع حصة القبيسي والمهيري وانفينيتي للاستثمار وسنتشورين للاستثمار مجتمعة في مجموعة نيو ميديكال سنتر الى 40%.

وقال الدكتور بي آر شيتي، الرئيس المُشارك غير التنفيذي: "بعد أن تأسست إن إم سي في عام 1975، أفتخر الآن بالنمو الذي تمّ تحقيقه في الأعمال والقاعدة التي تمّ إنشاؤها لمزيد من التوسع. وقد اتخذّت القرار في مارس 2017، بأن الوقت قد حان للتخلي عن منصب الرئيس التنفيذي من أجل متابعة أعمالي التجارية الأخرى خارج "إن إم سي"، وفيما يتعلق بهذه الأعمال، أعتقد بأنه هذا هو الوقت المناسب لي لبيع جزء صغير من حصتي في مجموعة إن إم سي. ويسعدني أن أستمر مع شركة سنتشورين في دعم المساهمين الرئيسيين، كما أتطلع إلى الاستمرار في المشاركة في شركة إن إم سي كمساهم رئيسي ورئيس مشارك غير تنفيذي، وأنا متحمس جداً لإمكانيات الشركة الكبيرة في المستقبل".

وتعليقا على نقل الأسهم، قال براسانت منغات، الرئيس التنفيذي للشركة:" "يسرنا أن نحظى بدعمٍ مستمرٍ من مستثمري سنتشورين والدكتور ب. آر. شيتي، كمساهمين على المدى الطويل، يفهمون أعمالنا وطموحاتنا للنمو. ويمثل نقل الأسهم تقدما طبيعيا بالنسبة للدكتور ب. آر. شيتي الذي يسعى إلى تحقيق مصالح تجارية أخرى، ويتطلع مجلس الإدارة إلى توجيهاته المستمرة ومعرفته التي لا تضاهى لقطاع الأعمال والقطاعات، حيث يواصل المجلس تنفيذ استراتيجيته للنمو بهدف تقديم قيمة مُعزّزة لجميع المساهمين".

وبعد نقل الأسهم، سيواصل المساهمون المهيمنون الاحتفاظ بمجموع 59.77 بالمائة من رأس المال المُسجّل لشركة إن إم سي، مع بقاء حصة الدكتور ب. آر. شيتي 19.44 في المائة من رأس المال المُسجّل لشركة إن إم سي.







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