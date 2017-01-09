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صحة

السعودية: مدينة طبية في مكة بتكلفة 1.5 مليار ريال

أريبيان بزنس
الاثنين، 9 يناير 2017
السعودية: مدينة طبية في مكة بتكلفة 1.5 مليار ريال

أعلنت أمانة مكة المكرمة غرب السعودية، ظهر أمس الأحد، عن إنشاء مشروع مدينة طبية بمخطط ولي العهد رقم ٥ على مساحة إجمالية تبلغ ٥٨ ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار ريال.

 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية المهندس صبحي بترجي إن المشروع يشمل إنشاء كلية للطب تستوعب ألفي طالب وطالبة، تمنح درجة البكالوريوس في برامج الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتمريض والإدارة الصحية المدينة الطبية، إضافة إلى مستشفى عام بسعة ٤٠٠ سرير ومستشفى تعليمي بسعة ١٠٠ سرير لدعم برامج التدريب لكلية الطب.

 

وأضاف "بترجي" أن المشروع سوف يوفر ٣٤٠٠ وظيفة للشباب السعودي، مشيداً بجهود أمانة مكة المكرمة في اعتماد المشروع وسرعة استجابتهم وإصدار التراخيص خلال ثلاثة أشهر فقط، مؤكدا أن تشغيل المدينة سيتم بعد ثلاث سنوات.

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