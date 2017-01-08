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صحة

أطباء: عملية إنعاش فوري للقلب تعزز فرص نجاة المصابين بتوقف في القلب

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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أطباء: عملية إنعاش فوري للقلب تعزز فرص نجاة المصابين بتوقف في القلب

(رويترز) - تشير دراسة دنمركية إلى أن مريض توقف القلب الذي يقوم أحد الأشخاص بعملية إنعاش لقلبه في الموقع ربما تزيد احتمالات نجاته حتى عندما تأخذ سيارة الإسعاف وقتا طويلا للوصول.

وراجع باحثون بيانات 7623 مريضا بتوقف القلب ووجدوا إنه عندما تصل سيارة إسعاف خلال خمس دقائق من طلبها يزيد بنسبة 2.3 مرة احتمال نجاة المريض لمدة 30 يوما على الأقل إذا قام أحد المتواجدين بإنعاش لقلبه مقارنة بمن لم يحصل على هذه المساعدة بشكل فوري.

ووجدت الدراسة أيضا أنه عندما يستغرق وصول سيارة الإسعاف عشر دقائق كانت عملية قيام أحد المتواجدين بإنعاش قلب المريض مرتبطة بزيادة فرص نجاته ثلاث مرات. وبعد 13 دقيقة تظل احتمالات نجاة المريض الذي يحصل على عملية إنعاش للقلب بشكل فوري أفضل ولكن الفرق لم يكن كبيرا بشكل إحصائي.

وقالت الطبيبة شاهزلين راجان من مستشفى كوبنهاجن الجامعي في الدنمرك "إنعاش القلب المبكر ينقذ الأرواح وعدم قيام المتواجدين بمحاولات إنعاش القلب قد يسفر عن تراجع كبير في فرص النجاة."

وأضافت لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني "نعرف من بحث سابق أن واحدا من كل ثمانية أشخاص يبقون على قيد الحياة بعد الإصابة بتوقف في القلب إذا بادر أحد المتواجدين بعملية إنعاش للقلب قبل وصول خدمات الطوارئ الطبية.

"وعلى العكس من ذلك إذا لم يبادر أحد بذلك قبل وصول خدمات الطوارئ الطبية فإن واحدا فقط من كل 30 شخصا ينجون من توقف القلب."

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