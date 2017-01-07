تقرير: 98 بالمائة معدل السلامة الغذائية بالإمارات في 2016

شهد "معدل السلامة الغذائية في دولة الإمارات" ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ليصل إلى 98 بالمائة في عام 2016 مقارنة بنسبة 74 بالمائة في سنة 2013.

يأتي ذلك نتيجة الجهود المشتركة التي بذلتها "وزارة التغير المناخي والبيئة " بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات تتلخص بتوفير قاعدة تشريعية رئيسية في منظومة سلامة الأغذية ومن أهمها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء وتوحيد الرؤية والرسالة والاستراتيجية الخاصة بسلامة الأغذية في جميع إمارات الدولة وتطبيق الدليل الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة وتدريب العاملين والمسؤولين في المنشآت الغذائية واستخدام أنظمة إلكترونية للتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية حسب مبدأ درجة الخطورة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قالت مجد الحرباوي مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة إن العوامل التي أدت إلى رفع المعدل اشتملت على تدريب وتأهيل المفتشين وتعزيز الموارد المالية المخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج الرقابة والسلامة الغذائية وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المستهلكين والجهات الرقابية المعنية بالسلامة الغذائية بالإضافة إلى تطوير عمل المختبرات الغذائية والحصول على اعتمادات دولية في مجال عمل المختبر بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على نقل وتخزين الأغذية ومنشآت البيع بالتجزئة وأماكن تقديم خدمات الغذاء وتنفيذ برامج توعية للمستهلكين حول الممارسات السليمة لتداول الغذاء."

ويعتبر معدل السلامة الغذائية بمثابة مؤشر وأداة قياس تم إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع منظمة للأمم المتحدة للأغذية والزراعة " فاو" ويتكون من 87 عنصرا يمكن من خلالها التعرف على مدى التحسن في جميع الجوانب التي تخص منظومة سلامة الأغذية كالتشريعات ونظم الرقابة وفعالية المختبرات ويتم تقييم كل عنصر من عناصر المؤشر بأحد هذه المستويات وهي ممتاز و جيد و يحتاج إلى تحسين و ضعيف".

ومن أهم العناصر التي يتم تقييمها في معدل السلامة الغذائية هي إدارات الرقابة الغذائية في السلطات المحلية من حيث وجود رؤية ورسالة وخطة عمل ومدى توافر الموارد المالية والبشرية ومستوى البنية التحتية اللازمة للرقابة على الأغذية والهيكل التنظيمي والتدريب والتطوير وإدارة وحفظ المعلومات.

ويقيس المعدل أيضا طرق الرقابة على الإنتاج الأولي في المزارع الإنتاجية الزراعية والحيوانية والرقابة على المتبقيات، والممارسات الزراعية الجيدة، والتحكم بالأمراض التي تنتقل للإنسان.

ولفتت الحرباوي إلى أن مشروع تعزيز سلامة الأغذية الذي بدأ في عام 2013 واستمر حتى نهاية عام 2016 يتكون من أربع مراحل تم الانتهاء منها جميعا اشتملت المرحلة الأولى على إجراء مسح ودراسة شاملة للتشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية لمعرفة الوضع الراهن والمستوى الحالي لأنظمة الرقابة على الأغذية والتشريعات المنظمة لها وتم تنفيذ هذا الجانب من قبل خبراء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتضمنت المرحلة الثانية تحليل الفجوات ومقارنة الوضع الحالي لنظم الرقابة على الأغذية بالوضع المنشود وذلك من خلال تطبيق نظم فعالة حسب أفضل الممارسات العالمية المنصوص عليها في هيئة الدستور الغذائية وهي هيئة عالمية منبثقة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حيث تم إصدار تقارير تحليل الفجوات للجانبين التشريعي والرقابي وتقارير آخرى تحتوي على توصيات لكل جهة محلية مسؤولة عن سلامة الأغذية حول الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وكيفية تنفيذ ذلك.

وشهدت المرحلة الثالثة وضع الخطط والبرامج التي أسهمت في إعداد وتطبيق المبادرات والأنشطة اللازمة لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في الدولة، وذلك بما يتوافق مع التوصيات الواردة في التقارير الفنية الصادرة عن مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وشملت المرحلة الرابعة المتابعة والتقييم من خلال مؤشر "معدل السلامة الغذائية" لمدى إنجاز المبادرات والأنشطة المرتبطة بتنفيذ توصيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة حازت في مطلع عام 2015 على شهادة دولية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للنجاح الذي حققته في مشروع تعزيز سلامة الأغذية في الدولة وإطلاق المؤشر الاستراتيجي المتعلق بمعدل السلامة الغذائية علاوة على الإنجازات البارزة التي تم إحرازها في تحسين المؤشر ليرتفع من 74 بالمائة في عام 2013 إلى 84 بالمائة في عام 2014.

كما تلقت الوزراة إشادة رسمية من " الفاو " نظير دورها في تقييم الضوابط الرسمية المتعلقة بسلامة الأغذية بصورة منهجية لجميع السلطات المحلية و ثمنت التجربة الإيجابية للدولة واعتبرتها فريدة من نوعها على مستوى العالم لتقييم حوكمة سلامة الأغذية و أثنت على دور الوزارة والسلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء لدعمها للجهود المتواصلة لضمان تطبيق النظام تطبيقا دقيقا وشاملا والتزامها بتحسين سياسة سلامة الأغذية في الدولة.

وأشارت الحرباوي إلى أنه بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية نفذت الوزارة مشروعا لتعزيز سلامة الأغذية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بهدف تعزيز ثقة المستهلكين من مقيمين وزائرين للدولة بسلامة الغذاء المتداول تماشيا مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وأثمر المشروع عن ابتكار نظام وطني مستدام لتعزيز السلامة الغذائية من خلال مؤشر قياس لمعدل السلامة الغذائية وهو النظام الذي يوفر مؤشر أداء للضوابط الرسمية لسلامة الأغذية وإطار عمل لتقييم الأداء وإدارة عملية الحوكمة في سلامة الأغذية.