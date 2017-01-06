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صحة

في مستشفى تركي.. معرض للجسيمات التي ابتلعها المرضى

أريبيان بزنس
الجمعة، 6 يناير 2017
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في مستشفى تركي.. معرض للجسيمات التي ابتلعها المرضى
النساء غالبا ما يبلعون الدبابيس

يعتزم قسم الجهاز الهضمي في مستشفى الفرات بولاية ألازيغ وسط البلاد، بإنشاء معرض بالأجسام الغريبة، التي استخرجوها من جوف مرضاهم.

 

وأشار رئيس قسم جهاز الهضمية عند الأطفال في الجامعة التركية، البروفسور الدكتور يشار دوغان للأناضول، أنهم أجروا الكثير من العمليات، استخرجوا خلالها قطعا معدنية وخواتم وأقراط ومسامير وبذور فواكه وإبر.

 

ووفق وكالة الأناضول، بين دوغان أنَّهم في العام المضي فقط أجروا ما يقارب من 35 عملية، وذكر أنَّ الذين أجريت لهم العمليات من فئات عمرية مختلفة.

 

وقال الطبيب التركي: "أكثر الحالات التي تأتينا، لأشخاص قاموا ببلع قطع معدنية، والنساء غالبا ما يبلعون الدبابيس، نعيد الأشياء الثمينة لأصحابها، أما الأشياء التي تبقى عندنا فنحن نفكر في عرضها على زوار المستشفى".

 

وحذر دوغان من خطورة هذه العادة، خاصة عند الأطفال، مبينا أنَّ ذهاب قطعة معدنية صغيرة في مجرى التنفس بدلا من المري، كفيلة بقتل الإنسان.

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