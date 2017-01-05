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صحة

الحوادث تتسبب بمقتل ربع وفيات ثاني أكبر مدينة سعودية

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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الحوادث تتسبب بمقتل ربع وفيات ثاني أكبر مدينة سعودية

بلغ عدد حالات الوفيات بمحافظة جدة -ثاني أكبر مدينة السعودية خلال- ربيع الأول الماضي أكثر من 267 حالة وفاة منها 207 حالات طبيعة بينما وصلت حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث قرابة الـ60 حالة أي نحو 22 بالمئة من إجمالي حالات الوفاة.

 

 

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، الشهر الماضي، 7768 بلاغاً شهدتها مختلف شوارع وطرق جدة، تنوعت ما بين اصطدام وانقلاب ودهس وسقوط وحالات مرضية.

 

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أبو زيد أنه تم التعامل مع البلاغات طبياً من قبل أفراد الهيئة، إذ تم نقل عدد 3576 حالة إلى مختلف المنشآت الطبية بالمحافظة، كما تم تقديم الخدمة الإسعافية لـ3157 حالة بالموقع دون الحاجة لنقلها للمنشآت الطبية.

 

وأضاف "أبو زيد" أن عدد الوفيات وصل إلى 207 حالات وفاة طبيعية، و60 حالة وفاة ناتجة عن حوادث، وحول البلاغات الكاذبة فقد شهدت غرفة عمليات الهيئة بجدة 768 بلاغاً أي ما يعادل 10 بالمئة من إجمالي البلاغات الواردة للهيئة.

 

وسجلت بلاغات ربيع الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة عن إجمالي البلاغات لشهر صفر الذي استقبلت فيه غرفة عمليات الهيئة نحو 7569 بلاغاً كان منها 10 بالمئة أيضاً بلاغات كاذبة.

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