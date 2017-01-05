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صحة

نسبة العقم بين الأزواج السعوديين 10 إلى 15%

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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نسبة العقم بين الأزواج السعوديين 10 إلى 15%

ذكر تقرير اليوم الخميس أن نسبة العقم بين الأزواج في المملكة العربية السعودية تتراوح بين 10 و15 بالمئة.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن استشاري أمراض النساء والولادة وأطفال الأنابيب العميد السابق لكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البرفسور حسن جمال إن نسبة نجاح عمليات تخصيب النساء لأطفال الأنابيب في المملكة بلغت 60 بالمئة، مشيراً إلى أن التخصيب عبر زراعة النطف برحم المرأة يعد إحدى طرق علاج العقم أو علاج لحالات تأخر الحمل الطبيعي لدى الأزواج.

 

وأوضح "جمال" أن هذه العمليات التي تجرى في مستشفيات القطاع الخاص مكلفة ومرهقة لميزانية الزوجين، موجهاً اللوم إلى وزارة الصحة بسبب ضعف إمكانياتها وأجهزتها في هذا المجال التي لا تجاري التقنيات الطبية الجديدة في العالم، موضحاً أن تكلفة العملية الواحدة في بعض المستشفيات الخاصة تتراوح بين 10 و15 ألف ريال.

 

وقال "ما يزيد من الأعباء المادية على الأزواج الباحثين عن الحلول هو إمكانية فشل الزراعة لعدة أسباب من أبرزها ضعف الحيوانات المنوية، أو العيوب الخلقية، أو زيادة التدخين والسمنة، وتكييس المبيض والعيب الخلقي عند الزوجة، أو الإصابة ببعض الأمراض المستعصية للزوج كالسكر وفيروس الكبد والأمراض الخبيثة والفشل الكلوي، فيما يعود السبب الآخر إلى أحد العوامل الباثولوجية بالخصية والتي تؤدي إلى عدم الإخصاب عند الرجل، وتحدث جراء ضعف أو عدم تكوين النطف".

 

وأورد البروفسور حسن جمال نتائج دراسة عملية عن العقم في المملكة تشير إلى أن نسبة العقم بين الأزواج تتراوح بين 10 و15 بالمئة.

 

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