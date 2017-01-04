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صحة

أطباء ينصحون الألمان بالسير مثل البطريق على الجليد

أريبيان بزنس
الأربعاء، 4 يناير 2017
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أطباء ينصحون الألمان بالسير مثل البطريق على الجليد
السير مثل البطريق لتفادي الانزلاق على الجليد

(رويترز) - نصح أطباء ألمان المواطنين اليوم الأربعاء بالسير مثل البطريق لتفادي الانزلاق على الأرصفة في ظل توقعات الأرصاد بأن تصل درجات الحرارة إلى التجمد في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وجاء في النصيحة الطبية التي نشرها الموقع الالكتروني للجمعية الألمانية لجراحي العظام والحوادث أن السير مثل الطيور المائية يتضمن الميل بالجذع إلى الأمام حتى يصبح مركز الثقل على الساق الأمامية.

 

ويشرح رسم ملحق بالتوصية بأنه عندما يسير البشر بشكل طبيعي يتوزع وزن الجسم بشكل متساو تقريبا على الساقين وهو الأمر الذي يقول الجراحون إنه يزيد خطر فقدان التوازن والوقوع على الأرض الزلقة.

 

ووجهت انتقادات لسلطات البلدية في برلين بسبب تقاعسها عن رش أرصفة شوارع العاصفة بالملح الصخري في يناير كانون الثاني 2014 رغم تحذير خبراء الأرصاد من تراكم الجليد.

 

 

ونتيجة لذلك تلقت خدمات الإنقاذ أكثر من 750 مكالمة طارئة واستقبلت غرف الطوارئ ما يزيد عن طاقتها الاستيعابية من المرضى الذين أصيبوا بكسور في العظام.

 

 

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في برلين يوم السبت إلى عشر درجات مئوية تحت الصفر.

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