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صحة

اكتشاف عضو بشري جديد قد يساعد في علاج أمراض الهضم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 4 يناير 2017
اكتشاف عضو بشري جديد قد يساعد في علاج أمراض الهضم

المسراق   Mesentery هو عضو يربط الأمعاء بالبطن تبين مؤخرا أن تشعباته تعمل وفق وظيفة موحدة ويتوجب التعامل معه باعتباره عضوا واحدا بدلا من مجموعة من الانسجة المتصلة، حيث تبين عام 2012 أنها أنسجة متصلة تعمل كعضو واحد من خلال فحوصات مجهرية دقيقة لكن تبين بعد ذلك وخلال السنوات القليلة الماضية أن لها وظائف مستقلة تكفي لاعتبارها عضوا واحدا.

وضمن الأبحاث  التي نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية تبرز فائدة استكشاف هذا العضو الذي يمكن أن يساهم في علاجات بسيطة تتجنب العمليات الجراحية، وتلاقي المضاعفات الطبية مع تسريع شفاء المرضى مع تقليص كلفة الشفاء والتعافي من الأمراض الهضمية.

 ويلمح

وقال كالفين كوفاي الباحث في مستشفى جامعة لايمريك في إيرلندا، الذي نسب له الاكتشاف الجديد:" في الورقة البحثية التي تم مراجعتها وتقييمها علميا، نتحدث عن عضو في الجسم لم يكن معروفا حتى اليوم وفائدة ذلك أنه لدى العاطي معه كعضو مثل غيره سنقوم بتصنيف امراض البطن انطلاقا منه."


وبينما لم يعرف بعد وظيفة هذه العضو الجديد، فإن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى اكتشافات أخرى بشأن تأثير ذلك على أمراض الجهاز الهضمي.

 

 

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