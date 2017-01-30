حمدان بن راشد آل مكتوم يطلق بوابة "مسار" الذكية لمدينة دبي الطبية

أطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي اليوم رسميا البوابة الذكية "مسار" الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي تعنى بتوفير الخدمات الطبية و التجارية في مدينة دبي الطبية.

جرى إطلاق البوابة الذكية "مسار" على هامش مشاركة مدينة دبي الطبية بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2017 الذي انطلق بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

وتتماشى هذه المبادرة - التي أطلقها الذراع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية - مع التزام القطاع بالتميز والحوكمة الذكية ودعم بوابة دبي الذكية الذراع التكنولوجي لحكومة دبي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

حضر اطلاق البوابة الذكية معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي و خالد أحمد الشيخ الشامسي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية والدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي للذراع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية والدكتور عامر شريف الرئيس التنفيذي لقطاع التعليم في سلطة مدينة دبي الطبية و بدر سعيد حارب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية وعدد من كبار المسؤولين.

وتلبي مبادرة "مسار" الحاجة لبوابة ذكية واحدة تقدم خدمات شاملة ومتنوعة من تقديم الطلبات وعمليات التجديد حيث تندرج تحت مجموعات رئيسية هي تأسيس الأعمال التجارية وترخيص أخصائيي الرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأمر الذي سيعزز من كفاءة المنطقة الحرة.

وبهذه المناسبة أعرب خالد الشيخ الشامسي عن سعادته بإطلاق بوابة "مسار" التي ستعمل على تعزيز مكانة دبي من خلال سهولة ممارسة الأعمال وتعضيد مخرجات الإمارة في ما يتعلق بالجودة مع التركيز على سعادة العملاء لافتا إلى أن هذه المبادرة تؤكد مفهوم الإبتكار وريادة الأعمال وتحسن بشكل ملحوظ عملية ترخيص أخصائيي الرعاية الصحية العاملين ضمن المدينة فضلا عن تأسيس الأعمال في مدينة دبي الطبية الأمر الذي سيزيد من دعم نمو المنطقة الحرة ونظام العمل فيها على صعيد المرافق السريرية وغير السريرية والمؤسسات البحثية والتعليمية.

وأضاف إنه فيما يتعلق بتطوير "مسار" شرع الذراع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية بتوفير الخدمات الذكية الأساسية والحالية التي يقدمها للجمهور والبالغ عددها 200 خدمة ودمج هذه الخدمات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية موضحا أن النظام الجديد يوفر بعض الميزات والخدمات الذكية مثل الحساب الشخصي و خدمات الدفع الإلكتروني وخدمة مراقبة حالة الطلب وغيرها التي سيستفيد منها العاملين في مدينة دبي الطبية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي إن بوابة "مسار" صممت لتحسين الفعالية والشفافية في الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المتقدمين لمثل هذه الخدمات منوها إلى أنه في ظل توفر واجهة سهلة الاستخدام مع ما يقارب 200 خدمة ستعمل هذه البوابة الذكية على تعزيز تجربة شركائنا بلمسة واحدة وستتيح لنا فرصة بناء جسور للتواصل مع عملائنا حول العالم.

وتتعدد خدمات مسار لتشمل السجل التجاري والترخيص وترخيص أخصائيي الرعاية الصحية واستبيانات الجودة والخدمات الهندسية والخدمات الحكومية وخدمات الضبط والجودة وخدمات التعليم والبحوث.

وفي مرحلتها الأولى تلبي البوابة الذكية "مسار" الحاجة لخدمات ترخيص أخصائيي الرعاية الصحية والترخيص التجاري لشركاء الأعمال الجدد .. في حين سيتم في المستقبل القريب سيتم توفير الخدمات الحكومية وخدمات الترخيص التجاري للشركاء الحاليين البالغ عددهم 390 شريكا، فيما يتم تطوير "مسار" بالتعاون مع شركة "لينك ديفيلوبمنت" أحد مزودي الحلول التقنية العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي.