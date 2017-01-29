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صحة

طابعة ثلاثية الأبعاد تتسبب باختناق زوجين أمريكيين من خبراء التقنية

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
طابعة ثلاثية الأبعاد تتسبب باختناق زوجين أمريكيين من خبراء التقنية

أكدت شرطة بيركلي في ولاية كاليفورنيا وفاة كل من روجر موراش وزوجته فاليري اختناقا تبين أنه صادر عن طابعة ثلاثية الأبعاد في منزل الزوجين وهما من خبراء التقنية ومن خريجي معهد ماساتشوسيتس للتقنية MIT بحسب شبكة سي بي سي .

وقال مصدر للشبكة الأمريكية إن الزوجين الذين عثر على جثتيهما ميتين، كانا يستخدمان طابعة ثلاثية الأبعاد كانت تنفث غازا داخل منزلهما وعثر في جثامين الزوجين أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون.

 ويتسبب الليزر المستخدم في تطويع المواد البلاستيكية في انبعاث غازات منها أول أكسيد الكربون.

 

وكان علماء في معهد إلينوي للتقنية قد حذر من مخاطر الطباعات ثلاثية الأبعاد في المنزل، حيث تصدر هذه الطابعات جزئيات تدخل الرئتين وتتسبب بعضها بسرطان الرئة فيما لايزيد خطر بعضها على التسبب بتهيج الأغشية في الرئتين والعينين والأنف.

 

 

 

وكانت دراسة حديثة قد حذرت من انبعاثات الطابعات ثلاثية الأبعاد والتي يمكن أن تتسبب بالسرطان بسبب الجزئيات فائقة الصغر التي يمكن أن يتنفسها الأشخاص قرب هذه الطباعات.

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