تبرأت شركات الدواء من أكثر رجل مكروه في الولايات المتحدة﻿ فقام بكشف تلاعبها

كشف موقع أرستكنيكا أن قيام مارتن شكريلي- الرئيس التنفيذي السابق لشركة أدوية والذي أثار غضبا دوليا عندما رفع سعر دواء يقدم لمرضى الإيدز بنسبة تصل إلى أكثر من 5000 في المائة، دفع بشركات الأدوية للتبرؤ منه بل قامت بعضها ببث دعايات تلفزيونية لتحسين صورتها والتملص من ممارسات شكريلي، لكن الأخير أسس موقعا على الإنترنت -وهو - Pharmaskeletons.com- ليكشف ما قال إنه تلاعب هذه الشركات بأسعار الأدوية لمستويات خيالية بل تخصص شركة منها بالمضاربات السعرية فقط.

قال شكريلي لرئيس منظمة فارما ستيفن أوبل بعد أن ظهر في لقاءات إعلامية مهاجما شكريلي: "لا تنتقدني انظر في المرآة فأنت علمتني كل هذه الممارسات على أنا طريقة العمل في شركات الأدوية."

وأثارت ممارسات شكريلي العام المضي ذعر شركات الدواء وكانت تخشى من رد الفعل الغاضب من المستهلكين الأمريكييت على تكتيكات شكريلي من شأنه أن يمهد الطريق لوضع ضوابط على الأسعار على النمط الأوروبي، أمام السياسيين في الولايات المتحدة، التي تعتبر سوق الرعاية الصحية الأكبر والأكثر ربحية في العالم. مع تراجع أسهم شركات الأدوية.

ويورد موقع شكريلي ممارسات تشمل كبرى شركات الأدوية العالمي، لكنه ساق بعض الإثباتات حول اتهاماته لبعضها فيما بقيت حالات كثيرة غير موثقة

وضمت قائمة الشركات 26 شركة قال إنه سيضيف إليها المزيد وهي تضم كل من باير وفايزر وإيلي ليلي و GSK وجونسون أند جونسون وميرك ونوفارتيس وسنوفي وبيردو. واتهم شكريلي هذه الشركات التي تنتظم بعضوية ضمن مجموعة فارما PhRMA بممارسات جنائية وسلوكيات جشعة ولا أخلاقية.

وكشف أن شركة أبوت لابوراتوريز رفعت سرع دواء الأيدز 400% سنة 2004، وأن شركة الأدوية Biogen بنت اسلوب عملها حول رفع الأسعار لتحافظ على ربحية أدوية لا يستحبها المرضى أو المستهلكين وقامت برفع سعر الدواء 21 مرة لتجني المليارات سنويا. وأشار إلى دواء جديد للشركة- اسمه سبن رازا -Spinraza- يعالج مرضا نادرا في العمود الفقري ويأتي بسعر 750 ألف دولار لجرعات سنة واحدة