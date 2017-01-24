مختبر دبي المركزي يطلق خدمة الكشف عن منتجات الحلال في العناية الشخصية

أطلق مختبر دبي المركزي في بلدية دبي خدمة الكشف عن منتجات الحلال في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية وذلك باستخدام أفضل التقنيات والممارسات العالمية من قبل الخبراء وفريق العمل وعلى نطاق واسع من البحث والتطوير.

ويتركز مفهوم الحلال على المنتجات الغذائية غالبا وقد تولى مختبر دبي المركزي الدور الهام لتطوير هذه المبادرة مستخدما تقنية الأشعة تحت الحمراء الطيفي "FTIR" للكشف عن وجود دهن لحم الخنزير والتأكد منه باستخدام الغاز اللوني الشامل الطيفي "GC-MS".

وتفيد هذه الخدمة مستخدمي هذه المنتجات والتجار والهيئات التشريعية والتنظيمية وهي واحدة من المتطلبات التنظيمية للمواصفات القياسية الخليجية والتي تَنصُّ على أن تكون هذه المنتجات خالية من شحم الخنزير ومشتقاته، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكد المهندس أمين أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي حرص المختبر واستعداده التام لدعم جميع التوجهات والتشريعات والمبادرات والمتطلبات الحكومية والتي من شأنها حماية المستهلك والمجتمع وذلك بما يزخر به المختبر من كوكبة من الخبراء في مختلف المجالات وباستخدام أفضل وأحدث التقنيات الموجودة على الساحة العالمية.