السعودية تدرس منع إعلانات المشروبات الغازية بالشوارع والأماكن العامة

يدرس المجلس الصحي السعودي منع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة في المملكة.
ووفقاً لصحف محلية، ينسق المجلس الصحي مع الجهات المعنية تطبيق تجربة منع بيع المشروبات الغازية والحلويات في المرافق الصحية بالمملكة.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد حظرت بيع المشروبات الغازية والحلويات داخل المستشفيات الحكومية، كمساهمة لمكافحة السمنة، بناءً على الدراسات التي أكدت وجود علاقة بين المشروبات الغازية وزيادة الوزن والبدانة، والمشاكل الصحية المرتبطة بها.
كما قرر عدد من المدارس في المملكة في أوقات سابقة حظر بيع المشروبات الغازية والحلويات في المدارس حفاظاً على صحة التلاميذ، رغم أن القرار لم يعمم على كل مدارس المملكة إلا أن هناك تجاوبا سجل معه.
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