Arabian business
صحة

جامعة الإمارات تطور بحثا حول اسمنت يعالج الكسور وهشاشة العظام

أريبيان بزنس
السبت، 21 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
جامعة الإمارات تطور بحثا حول اسمنت يعالج الكسور وهشاشة العظام

قام فريق بحثي بكلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة بدراسة إعادة تدوير عظام الحيوانات /مثل الأبقار/ خالية البروتين لاستخدامها كبدائل طبيعية لعظام الانسان.

 

وقد أثبتت الدراسات إمكانية استخدام مسحوق هذه العظام مع إسمنتات العظام والأسنان الجبسية وتلك المبنية على اللدائن المتعددة "الكربوكسيل" لزيادة قوة تحملها وخصائصها الحيوية مما يزيد فعاليتها عند استخدامها في تلك التطبيقات، وذلك لتشابهه الكامل مع عظام الإنسان.

 

وقدم البحث الطالبة الشيخة مريم بنت سلطان آل نهيان، والدكتور ياسر جريش -أستاذ كيمياء المواد بقسم الكيمياء- وقد تمت الدراسة من خلال مشروع "استقطاب" الذي تتبناه كلية العلوم بجامعة الإمارات وبتمويل من شركة توتال /TOTAL/ وذلك لتشجيع طلاب الكلية على تقديم أبحاث تفيد مجتمع الإمارات، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وأفاد الفريق البحثي بأن فكرة المشروع جاءت بالاستعانة بالمواد الحيوية، حيث ان لها دوراً رئيسياً في استبدال أجزاء الجسم وترميم الهياكل التشريحية للإنسان، وتعتبر العظام متراكبة طبيعية لاحتوائها على خيوط الكولاجين النانونية المعززة ببلورات فوسفات الكالسيوم النانونية، كما يعتبر التشابك الميكانيكى بينهما أحد الأسباب الرئيسية للخواص الفيزيائية والميكانيكية الفريدة للعظام.

 

 

ويتم التعامل عادتاً مع كسور وتشوهات العظام باستخدام حشوات أو اسمنتات؛ حيث تستخدم هذه الإسمنتات أيضاً لتثبيت العظام الصناعية لدى زراعتها نتيجة لطبيعتها اللاصقة. وينبغي أن يكون الإسمنت المستخدم قادراً على توفير واجهة مستقرة مع الأنسجة المحيطة بالعظام الطبيعية لدى استخدامه.

 

 

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد -عميد كلية العلوم، والمشرف على المبادرة- أن استراتيجية مبادرة استقطاب تقوم على تطوير عدة برامج تهدف إلى تحفيز الطلبة بالدولة للالتحاق بالدراسة في كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال اتاحة المجال للطلبة وتشجيعهم ودعمهم للمشاركة في برامج بحثية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس متميزين بالكلية مضيفا أن مبادرة "استقطاب" تأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين كشركة توتال ومجلس أبوظبي للتعليم.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو بناء نظام تعليمي رفيع المستوى

الصحة الإماراتية تطلق الصيدلية الروبوتية في مستشفى الفجيرة

مؤتمر لمؤسسة الصحة والسلامة المهنية يبرز تطورات الصحة والسلامة في الإمارات

كامبردج: تفوق ستة طلاب من الإمارات على مستوى العالم في الإختبارات الدولية

تعليقات

المزيد في صحة

السعودية تدرس منع إعلانات المشروبات الغازية بالشوارع والأماكن العامة

دراسة: حبوب حرقة المعدة قد تؤدي لعدوى بكتيرية في الأمعاء

نصف الرجال الأمريكيين مصابين بمرض تناسلي وربعهم مصاب بالتهابات سرطانية

السعودية: عرض السجائر خلف المحاسب مخالفة تستوجب العقاب

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مستقبل التسوق في المحمول

دبي: شاهد إشارة المشاة الذكية للعبور الآمن﻿

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »