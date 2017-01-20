نصف الرجال الأمريكيين مصابين بمرض تناسلي وربعهم مصاب بالتهابات سرطانية

كشفت تقديرات وطني أن نصف الرجال الأمريكيين تقريبا مصابين بالتهابات بأعضائهم التناسلية بسبب فيروس ينتقل بالجنس، وأن أمريكي بين كل 4 مصاب بفيروس سرطان تناسلي بحسب وكالة اسوشيتد برس.

ولا تظهر أعراض الإصابة بفيروس من سلالة تسمى فيروس الورم الحليمي البشري papillomavirus وتختفي أحيانا دون علاج، ويصاب معظم الرجال الأمريكيين بهذه الالتهابات الفيروسية التي تؤدي لأنوع متعددة من السرطانات.

وبحسب موقع طبي، فإن معظم حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم، سببها الإصابة بواحد من سلالات فيروس ال HPV المسبب لثؤلول العانة. لا تتسبب هذه السلالات بظهور ثآليل خارجية، وبالتالي فالنساء لا يعرفن أنهن مصابات بهذا الفيروس. لا تظهر في المراحل المبكرة من سرطان عنق الرحم أي أعراض، ولذا فإنه من المهم جدًّا إجراء فحص (Pap smear) (لُطاخَة عنق الرحم) الروتينية التي يمكن بواسطتها تمييز المراحل المبكرة للسرطان.

أسباب وعوامل خطر فيروس HPV (الورم الحليمي)

تحدث العدوى بفيروس HPV عندما يكون هناك جرح، خدش أو حتى إصابة طفيفة في الجلد. ينتقل الفيروس عادة عن طريق الاتصال المباشر مع جلد المصاب. إن فيروس HPV الذي يصيب العانة ينتقل بالاتصال الجنسي أيًّا كان نوعه. يمكن للأم المصابة بفيروس HPV العانة، أن تنقله إلى الطفل أثناء الولادة، ويمكن للفيروس أن يصل ويستقر في الجهاز التنفسي أو منطقة العانة عند الطفل.

عوامل خطر:

عدد الشركاء في العلاقة الجنسية: كلما زاد عدد الشركاء في العلاقة الجنسية، كلما زاد خطر الإصابة بفيروس ال HPV. أيضًا إقامة علاقة جنسية مع شريك كان على علاقة مع العديد من الشركاء، يزيد من فرصة الإصابة بالفيروس.

العمر: لكل جيل يوجد فيروسات خاصة به. ينتشر الثؤلول الشائع بين الأطفال والمراهقين، أما الثآليل الأُخمصية فمنتشرة عند البالغين، وغالبًا ما تبدأ حتى قبل سن البلوغ، وثآليل العانة شائعة بين المراهقين والبالغين الصغار.

ضعف جهاز المناعة: إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب الإصابة بأمراض مختلفة أو بسبب تناول الدواء، معرضون أكثر لخطر الإصابة بفيروس HPV.

تقرحات الجلد: يكون الجلد المثقوب أو المفتوح أكثر عرضة للإصابة بالثآليل. لذلك تكون الثآليل أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يقرضون أظافرهم، ويسببون ضررًا للجلد في تلك المنطقة.

مصادر: CDC: http://bit.ly/2jPPf2t