السعودية: عرض السجائر خلف المحاسب مخالفة تستوجب العقاب

أكدت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض أن عرض علب الدخان خلف المحاسب في محلات التجزئة ومراكز التموين يعد مخالفة للنظام.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت أمانة الرياض إن "عرض علب الدخان خلف المحاسب في محلات التجزئة أو مراكز التموين يعد مخالفة للنظام، ويعتبر نوعاً من أنواع الدعاية للتدخين المحظورة رسمياً".

ودعت الأمانة المواطنين للإبلاغ ممن يشاهد مثل هذه المخالفة عبر الرقم ٩٤٠.