عامر الزرعوني مديرا تنفيذيا للقطاع الطبي في سلطة مدينة دبي الطبية

أصدرت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية قرارا بتعيين الدكتور عامر الزرعوني مديرا تنفيذيا للقطاع الطبي في السلطة وذلك اعتبارا من الأول من فبراير 2017.

وهو القطاع الذي تم استحداثه مؤخرا للإشراف على المنشآت المعنية بالرعاية الصحية والمدرجة تحت سلطة مدينة دبي الطبية وتشمل عيادة أسنان دبي ومركز دبي للعظام والمفاصل ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال إضافة إلى مستشفى محمد بن راشد الجامعي " قيد الإنشاء"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ورحبت سمو الأميرة هيا بنت الحسين بانضمام الدكتور عامر الزرعوني إلى فريق عمل سلطة مدينة دبي الطبية معربة عن ثقتها بأن الخبرات الكبيرة التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة سواء في المجال الطبي أو على مستوى الإدارة وأكسبته سمعة مهنية ناصعة سيكون لها أثرها الواضح في دعم أهداف السلطة بجميع مكوناتها لاسيما في إطار الهيكل الجديد الذي سيتولى مسؤولية إدارته وهو القطاع الطبي الذي سيشمل مجموعة من أهم مكونات السلطة.

وقالت سمو رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية إن اختيار الدكتور عامر الزرعوني لهذا الموقع يأتي في إطار التزام السلطة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سموه المستمرة في شأن تشجيع الشباب ومنحهم فرصة المشاركة في ريادة مسيرة التطوير في الدولة عبر تمكينهم من شغل المواقع القيادية في شتى قطاعات العمل مؤكدة أن الدكتور الزرعوني سينضم إلى عدد من المدراء التنفيذيين الإماراتيين الشباب في السلطة ومنهم الدكتور رمضان البلوشي والدكتور عامر شريف وبدر سعيد حارب والبروفيسور سهام الدين كلداري والدكتور عبدالكريم العلماء متمنية لهم جميعا كل التوفيق في عملهم.

ويتمتع الدكتور الزرعوني بخبرة تمتد إلى ثلاثة عشر عاما في قطاع الرعاية الصحية وكان قد شغل خلال حياته العملية العديد من المناصب المهمة منها رئيس إدارة الخدمات الطبية في شركة أبوظبي للعمليات البترولية المحدودة " أدكو" ومدير الشؤون الطبية في مستشفى حتا ومدير مركز المطار الطبي.. كما عمل الدكتور الزرعوني في مرحلة مبكرة من حياته العملية في دائرة الصحة بدبي.

تخرج الدكتور عامر الزرعوني في الكلية الملكية للجراحين - إيرلندا والتي حصل منها على بكالوريوس الجراحة وهو يحمل درجة ماجستير إدارة الرعاية الصحية من فرع الكلية ذاتها في دبي ويباشر حاليا إعداد رسالة الدكتوراة في إدارة الأعمال من خلال جامعة "سويس بيزنس سكول" " زيورخ-دبي".

وتشمل مسؤوليات الدكتور الزرعوني في إطار منصبه الجديد الإشراف على المستشفيات التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية والمدرجة تحت قطاعها الطبي حيث سيتولى تحديد استراتيجية القطاع والإشراف على أعماله بصورة عامة علاوة على شؤونه الإدارية اليومية .

وسيرفع الدكتور الزرعوني تقاريره إلى خالد الشيخ الشامسي ممثل سمو رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية وسيكون مسؤولا عن تطبيق السياسات والاستراتيجيات العامة المعتمدة من قبل مجلس إدارة السلطة وتأكيد اتساقها التام مع القوانين والتشريعات والنظم المعمول بها في إمارة دبي في حين سيتولى القطاع التنظيمي التابع لسلطة مدينة دبي الطبية مسؤولية تنظيم القطاع الطبي.