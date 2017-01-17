هيئة سعودية تحذر من مستحضر لمعالجة «الضعف الجنسي»

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر يسوقه باعة متجولون ومواقع إلكترونية على أنه «طبيعي من خلاصة سمك القرش وفعّال في معالجة الضعف الجنسي»، مشيرة إلى أن «المستحضر مغشوش بمادتين دوائيتين، إحداهما لا تستخدم إلا بوصفة طبية».

وأوضح بيان نشرته الهيئة على موقعها الالكتروني، أن «مفتشيها رصدوا مستحضر SHARK EXTRACT Tablet، والذي اتضح أنه غير مسجل، ويحمل ادعاءات مضللة، وجرى غشه بمواد دوائية، ويسوقه باعة متجولين ومواقع على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على أنه مستحضر طبيعي مكون من خلاصة سمك القرش وخالٍ من المواد الدوائية وفعّال لمعالجة الضعف الجنسي»، مؤكداً أن «الادعاء مضلل وليس له أي أساس من الصحة، إذ أظهرت التحاليل غش المستحضر بمادة SILDENAFIL الدوائية التي لا تستخدم إلا بموجب وصفة طبية، وتحت إشراف طبي، خصوصاً لمرضى القلب والضغط وكبار السن، بالإضافة إلى غش المستحضر بمادة PARACETAMOL الدوائية التي تستخدم خافضةً للحرارة ومسكنةً للألم».

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استخدام هذ المستحضر، والتخلص مما لديهم من عينات، مشددة على أنها لم تأذن بفسح هذا المستحضر، وتتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع دخوله إلى المملكة. وأكدت ضرورة تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لديها، مشيرة إلى إمكان معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالهيئة على عبوة المستحضر.