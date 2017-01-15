وزارة الصحة السعودية تسند 5 مستشفيات للقطاع الخاص.. وتبدأ الخصخصة

بدأت وزارة الصحة السعودية في خصخصة خدماتها عبر إسناد خمس مستشفيات للقطاع الخاص في المملكة.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن مصادرها إن هذه المستشفيات تتوزع على 3 في الرياض منها 2 للإدمان والثالثة شمال الرياض، بالإضافة إلى مستشفى في المدينة المنورة وأخرى في الطائف (للإدمان).

وقالت المصادر إن هذه تعد الدفعة الأولى التي يتم إسنادها للقطاع الخاص وتدرس وزارة الصحة خيارات متعددة في مناطق مختلفة بالسعودية ومنها المنطقة الشرقية.

وأضافت أن عملية الخصخصة تشمل إسناد الإنشاء والتشغيل معاً أو التشغيل فقط.

وكانت مصادر مسؤولة قالت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن برنامج الخصخصة في وزارة الصحة سينفذ على 6 مراحل تستغرق 3 سنوات وتطبق المرحلة التأسيسية منه في جدة ثاني كبرى مدن المملكة.

وتهدف الرياض من خلال (رؤية السعودية 2030) إلى التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية لتحقيق التوازن في ميزانيتها التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ العام 2014، وتستعد 13 وزارة وهيئة حكومية لخصخصة بعض خدماتها المختلفة.

وتضررت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- جراء هبوط أسعار النفط، حيث سجلت الرياض عجوزاً في ميزانية الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -في سبتمبر/أيلول 2016- عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لتقليص الإنفاق.