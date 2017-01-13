الصحة الإماراتية تطلق الصيدلية الروبوتية في مستشفى الفجيرة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق خدمة صرف الأدوية عبر الصيدلية الروبوتية للعيادات الخارجية بمستشفى الفجيرة في إطار اعتماد أحدث الابتكارات التقنية في مجال السلامة الدوائية؛ بهدف القضاء على الأخطاء الدوائية، وتعميم هذه الخدمة الابتكارية لاحقا على باقي مستشفيات الوزارة بشكل تدريجي.

وفي هذا السياق أكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن نظام الصرف الالكتروني للأدوية باستخدام الروبوت يعتبر من أحدث الابتكارات التقنية في مجال السلامة الدوائية بهدف الحد من الأخطاء الدوائية، وذلك ضمن حرص الوزارة على توفير خدمات فعالة ومبتكرة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، لفت إلى عزم الوزارة تقديم خدمة الصيدلية الروبوتية في مستشفى القاسمي بالشارقة قريباً والتوسع في إدراج هذه الخدمة في كل المستشفيات التابعة لها بميزانية تقديرية تصل إلى 12 مليون درهم.

من ناحيته أشار الدكتور عبد الله النقبي مدير إدارة الصيدلة في الوزارة إلى أهمية الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة من خلال تصميم وتطبيق الروبوتات بالصيدليات، فضلا عن أنظمة الكمبيوتر اللازمة لادارتها، حيث تقوم الصيدلية الروبوتية بالعديد من المهام منها إعداد الوصفة الطبية، ووضع ملصق الإرشادات الصيدلانية المتعلقة باستخدام الأدوية، واستقبال وترتيب وجرد المخزون وذلك بمعدلات تتجاوز قدرة الإنسان.

واستعرض النقبي مهام الروبوت في التحضير الآلي لأدوية مرضى العيادات الخارجية بسرعات عالية تصل بين 8 – 12 ثانية لصرف الدواء الواحد وصرف حتى 2000 علبة دوائية بالساعة الواحدة نظراً لاحتواء الصيدلية على 4 روبوتات بالإضافة لخاصية الالتقاط المتعدد لكل ذراع روبوتي وذلك لخدمة ما يفوق 100 ألف مريض سنوياً، بمعدلات صرف تفوق الـ 400 ألف صرف دوائي سنويا.

كما تشمل الصيدلية الذكية على نظام إدارة المخزون الكترونياً لضمان صلاحية الأدوية وجودة التخزين حيث تحتوي الصيدلية الروبوتية على ثلاجات آلية ونظام ذكي للرقبة على ظروف التخزين المثلى للأدوية وترتيب الأدوية لضمان توفر كميات كافية من الأدوية بالنظام في كل الأوقات.