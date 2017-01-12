Arabian business
صحة

مصر ترفع أسعار بعض الأدوية بعد هبوط العملة

أريبيان بزنس
الخميس، 12 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مصر ترفع أسعار بعض الأدوية بعد هبوط العملة

(رويترز) - قال وزير الصحة المصري أحمد راضي اليوم الخميس إن مصر سترفع أسعار بعض الأدوية بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي تضررت جراء نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

 

وذكر راضي في مؤتمر صحفي أن الزيادة تتراوح بين 30 و50 بالمئة من "الفرق في الزيادة في سعر الدولار" مضيفا أن الزيادات ستنطبق على "25 بالمئة من الأدوية المتداولة".

 

وتسبب هبوط الجنيه المصري وأزمة العملة الأجنبية في زيادة صعوبة استيراد شركات الأدوية المصرية للمواد الفعالة التي تحتاجها لصناعة أدوية يعتمد عليها الملايين من المصريين الفقراء.

 

وتخلت مصر عن ربط عملتها بالعملة الأمريكية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني ونزل الجنيه إلى النصف منذ ذلك الحين. وتتفاوض شركات الأدوية منذ أشهر مع وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية.

 

وقال وزير الصحة اليوم إن الأدوية المحلية ستزيد بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة من فرق الزيادة في سعر الدولار بينما ستتراوح الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50 بالمئة.

 

وأضاف "نحن حسبنا الزيادة على متوسط سعر الدولار وسعر الصرف من ثلاثة شهور، من الثالث من نوفمبر وحتى صدر القرار النهائي."

 

وأشار إلى أن الزيادة ستطبق على الأدوية "التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل من هذا القرار".

 

وفي الوقت الذي تسبب فيه انخفاض العملة في زيادة تكلفة استيراد المواد الخام تفرض وزارة الصحة أسعارا ثابتة على الأدوية. ودفع ذلك الشركات إلى وقف تصنيع بعض الأدوية الرخيصة للحد من خسائرها المالية المتزايدة بما نتج عنه نقص في السوق المحلية.

 

وحذر وزير الصحة اليوم من أن المخالف لقانون التسعيرة الجبرية سيعاقب إما بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 الفا و10 ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.

المزيد من أخبار مصر

المزيد عن هذا الخبر

المستوردون المصريون يواجهون شبح الإفلاس بعد تحرير سعر الصرف

موجة غضب لنقص الأدوية بعد هبوط العملة المصرية

مصر تتحول إلى الوجهة الثانية بعد جنوب إفريقيا لشركات الأدوية المتعددة الجنسيات التي تجري تجاربها

اتهام شركات أدوية بتحويل مصر إلى مختبر تجارب لأدويتها الخطرة

تعليقات

المزيد في صحة

دارسة فلسطينية: ورق العنب يكبح نمو خلايا سرطان الرئة

التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار سنوياً

الكويت: إقبال عالمي وعربي كبيرين للمشاركة بمارثون سبارك

إنطلاق أعمال منتدى دبي الصحي بمشاركة ألفي عالم وخبير وطبيب

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإعلان عن تفاصيل المنتجات السكنية التي تعتزم وزارة الإسكان السعودية تخصيصها وتوزيعها الأحد

144 حادث مروري في فترة الضباب الصباحية بدبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »