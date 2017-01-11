دارسة فلسطينية: ورق العنب يكبح نمو خلايا سرطان الرئة

أظهر بحث علمي، أعده أستاذ جامعي فلسطيني، أن أوراق شجر "العنب"، قادرة على كبح نمو خلايا سرطان الرئة.

وأجرى الباحث الفلسطيني، جميل حرب مع عدد من طلبته في جامعة بيرزيت (غير حكومية)، الواقعة قرب رام الله، دراسة على مكونات ورق شجر العنب من نوعي "البيتوني" و"الشامي" (تسميات محلية).

وقال "حرب" بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لجامعة "بيرزيت"، إنه استخلص مواد من ورق العنب الشامي، باستخدام مذيبات عضوية لإنتاج مستخلص.

ووفق وكالة أنباء الأناضول، جرب "الباحث"، المستخلص الطبيعي (المأخوذ من ورق العنب) على نوعين من الخلايا "السليمة" و"السرطانية"، وكانت النتيجة أنه تمكن من كبح تزايد الخلايا السرطانية.

ووفق حرب، فإنه بعد هذا الاكتشاف الأولي، نقلت العينات لمعهد ماكس بلانك في "ألمانيا"، حيث تم القيام بمزيد من الدراسات عليه، وأثبت ما توصل إليه.

وتابع:" بعد تحديد مكونات المستخلص الطبيعي الذي حُضر في مختبرات الجامعة، ثبت أن المواد المستخلصة تتطابق مع منتجات أخرى للعنب ثبت أنها تساعد، ليس فقط في كبح نمو الخلايا السرطانية، بل وأيضا تحمي من أمراض القلب".

وأشار إلى أن هناك أملا كبيرا أن يتم خلال السنوات المقبلة التوصل لتحضير دواء، قد يساعد في كبح مرض السرطان.

وقال:" نأمل مع توفر الإمكانات تحويل المستخلص إلى اختراع تحضير دواء للوقاية أو ربما بعد دراسات مكثفة لعلاج بعض الأمراض الخطرة".