الكويت: إقبال عالمي وعربي كبيرين للمشاركة بمارثون سبارك

أكد الرئيس التنفيذي لمركز سبارك الرياضي، عبدالمحسن البابطين، لأريبيان بزنس أن ماراثون سبارك 2017 يشهد إقبالا كبيرا للتسجيل والمشاركة فيه من قبل مختلف الفئات في الكويت من الكويتيين والجاليات العربية والأجنبية فضلا عن اهتمام كبير من قبل أبرز 50 لاعبة ولاعبة مصنفين عالميا في سباقات المارثون.





وشارك في دورة المارثون الماضية أكثر من 54 جنسية بقرابة 2000 متسابق ومتسابقة ويتوقع البابطين أن يتضاعف هذا الرقم كما ونوعا مع منح التسهيلات للحصول على التأشيرة عبر الإنترنت.

وباستفسار أريبيان بزنس عن سبل تحفيز المشاركة في المارثون، أكد مركز سبارك تواصل مع الاتحادات الرياضية والسلك الدبلوماسي في الكويت وخارجها للمساهمة بهذا الحدث الذي يعزز الوعي الصحي ويشجع على ممارسة الرياضة.

كما لفت إلى مساهمة رعاة الحدث بتقديم الدعم والرعاية إلى البرامج والمبادرات الرياضية المحلية عموما، والقيام بجهود كبيرة للتشجيع على المشاركة في ماراثون سبارك على الشبكات الاجتماعية والحملات عبر الصحف والتلفزيون ودور السينما للتشجيع على المشاركة في هذه السباق المثير. وسينظم المارثون يوم السبت القادم الموافق لـ 14 يناير واوضحت الشركة في بيان صحافي، أن المشاركة في هذه التظاهرة العالمية جاءت من منطلق الإيمان بأهمية المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى زيادة نشر الوعي الرياضي بين فئات المجتمع الكويتي، حيث أتت لتؤكد تحمل الشركة مسؤوليتها الاجتماعية، ودور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي للدولة.

ويلفت البابطين إلى أن قيمة الجوائز في الماراثون تصل إلى 100 ألف دولار موزعة على 4 فئات، حيث يتنافس الرجال والنساء في «ماراثون سبارك 2017» كل على حدة، لقطع المسافات الرسمية على 4 فئات هي: 5 كيلومترات، و10 كيلومترات، و21 كيلومترا، و42 كيلومترا.

تقدم نقدا للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل فئة، وهو ما يجعل هذه المسابقة، أكبر وأهم حدث رياضي مفتوح في الكويت.

ومن المقرر أن ينطلق المشاركون في السباق المزمع إقامته 14 الجاري من مارينا كريسنت في السالمية، وسيكون بانتظارهم أنشطة رياضية داعمة أخرى في قرية بنك برقان الماراثونية في مارينا كريسنت.

ويواصل مركز سبارك الرياضي عبر تنظيم فعاليات مثل مارثون سبارك، في نشر التوعية الرياضية والصحية في نسيج المجتمع الكويتي، وتسليط الضوء على تبني أساليب الحياة الصحية السليمة، وخدمة برامج تعزيز الصحة في الكويت.

ويوضح الرئيس التنفيذي لمركز سبارك الرياضي، عبدالمحسن البابطين أن الغاية من وراء هذا الماراثون – كحدث خيري، غير هادف للربح – هي وضع الكويت كمحتضن لفعاليات رياضية على المستوى العالمي وهو ما أثبت النجاح الباهر في ماراثون سبارك في يناير الماضي، كما سيتم التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة حياة لعلاج سرطان الثدي لزيادة الوعي بأهمية تطوير نظم الحياة والاهتمام بالرياضة بشكل مستدام.

يعد ماراثون سبارك 2017 مبادرة غير ربحية، وستقدم رسوم التسجيل والمشاركة للجهات الخيرية المدعوة في هذا الحدث كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومؤسسة حياة لعلاج مرضى سرطان الثدي.

وسيقام السباق وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف نشر التوعية الرياضية وإدخال الرياضة لحياة المواطنين في بيئة احترافية. وينطلق هذا الماراثون وفق قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوة (IAAF).

تساهم هذه الفعالية بقوة في نشر مفاهيم الصحة واللياقة في أنحاء الكويت واتباع نمط حياة متوازن مليء بالنشاط والحركة، ويلفت البابطين إلى أن «ماراثون سبارك 2017» عبارة عن حدث رياضي عالمي، من شأنه أن يرسخ مكانة الكويت على خريطة الرياضة العالمية، وكمركز مهم لاستضافة الأحداث العالمية.

وكانت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت قد أعلنت عن رعايتها الذهبية لماراثون سبارك الرياضي، للعام الثاني على التوالي، وهي تبذل قصارى جهدها، بالتعاون مع شركائها المحليين، لتعزيز الوعي حول أهمية اتباع نمط حياة صحي، والتشجيع على ممارسة الرياضية بين جميع أفراد وفئات المجتمع.

وتأتي رعاية «البابطين» لفعاليات الماراثون، ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، لتوفير نمط حياة صحي ونشط على الدوام، وتأتي استكمالا لسلسلة طويلة من المساهمات في الأنشطة الرياضية المحلية.

ودعا عبدالمحسن البابطين الجميع من مواطنين ووافدين إلى المشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز في 2017.

وتوضح المدير التنفيذي للشؤون الطبية مؤسسة حياة - مبرة رقية عبدالوهاب القطامي لمرضى سرطان الثدي- لعلاج مرض سرطان الثدي د.لبيبة تميم ان المؤسسة تقوم بمحاولة توفير علاج لمرضى سرطان الثدي من النساء غير القادرات على توفيره، وذلك لغلاء سعره، خاصة انه غير متوافر لغير الكويتيين في المستشفيات الحكومية، مضيفة ان الدور الخيري الذي سيقوم به الماراثون سيساهم في توفير علاج لعدد كبير من النساء اللاتي لا يقدرن على ايجاد بديل للعلاج، متمنية ان تستمر مثل هذه الاعمال الخيرية التي تخدم المجتمع للحصول على مجتمع راق وصحي.

سينطلق المشاركون في السباق المزمع إقامته 14 الجاري من مارينا كريسنت في السالميـة، وسيكون بانتظــارهم أنشطــة رياضيــة داعمة متعددة بمشاركة العديد من الرعاة وعلى رأسهم جريدة «الأنباء» باعتبارها الراعي البلاتيني للماراثــون، حيث تولي اهتمامــا خاصــا للرياضة بهدف جعلها عادة أساسية في الكويت.