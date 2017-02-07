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صحة

السعودية: تحويل امتحانات 8 تخصصات صحية إلى شركة متخصصة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 فبراير 2017
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السعودية: تحويل امتحانات 8 تخصصات صحية إلى شركة متخصصة

أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحويل امتحانات ثمانية تخصصات إلى شركة متخصصة في تنفيذ وإدارة الامتحانات (بيرسون فيو).

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان إن الخطة الإستراتيجية للهيئة وضعت اهتمامها الكبير في خدمة العملاء، ومن هذا المنطلق سعت "الهيئة" إلى تسهيل إجراءات وتنفيذ الامتحانات بإسنادها إلى شركات متخصصة.

 

وقال "الزهيان" إن التخصصات الثمانية التي يشملها القرار هي أخصائي كيمياء حيوية، وعلاج جذور وعصب أسنان، وزراعة أسنان، والعناية المركزة (أطباء)، وأمراض اللثة، وفني علاج تنفسي، وأخصائي أشعة، والمسالك البولية، مشيراً إلى أن الشركة ستتولى آليات التسجيل وإجراء الامتحانات لتحقيق أهداف الهيئة في الارتقاء بخدمة الممارسين الصحيين.

 

وأضاف أن الهيئة ماضية نحو تحقيق أهداف خطتها برفع كفاءة القطاع الصحي وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية والتركيز على العناية بالعملاء والاندماج مع المجتمع وتعزيز سلامة المرضى وبناء بيئة إدارية حديثة، وأن تصبح الهيئة قيادية في تقنية المعلومات ورعاية موظفيها وأن تكون لجميع العاملين في القطاع الصحي.

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