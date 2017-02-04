مركز زعبيل الصحي بدبي يحصل على اعتماد دولي غير مسبوق بنسبة 100 بالمائة

أعلنت مؤسسة " جوينت كوميشان انترناشيونال "Joint Commission International " المهنية بمنج الاعتمادات الدولية للمنشآت الصحية أن مركز زعبيل الصحي التابع لهيئة الصحة بدبي هو المركز الوحيد في العالم الحاصل على الاعتماد الدولي "JCI " بنسبة 100 بالمائة.

ووصفته بأنه أصبح مرجعا عالميا بخدماته وتجهيزاته ومهيئا لصياغة مستوى عالمي للرعاية الصحية الأولية يسجل بإسم مدينة دبي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كشفت المؤسسة على لسان بولا ديلسون الرئيسة التنفيذية للجنة المشتركة للاعتمادات الدولية عن تفاصيل المناقشات التي دارت بينها وبين مسؤولي الهيئة لاستخلاص معايير جديدة لتقييم بعض الخدمات الصحية تكتب بإسم إمارة دبي وتكون هي الأساس في تقييم المنشآت الصحية دوليا بحيث يكون مركز زعبيل الصحي "استاندر" عالميا للتقييم.

وقال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن هذا الإنجاز غير المسبوق مقدمة مهمة لتحقيق المزيد من الريادة لمستشفيات الهيئة ومراكزها برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

والدعم المتواصل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي .

وأكدت بولا ديلسون أن مركز زعبيل هو المنشأة الصحية الوحيدة عالميا الحاصلة على اعتماد" JCI " بنسبة تفوق قدرها 100 بالمائة بخلاف جميع المنشآت الحاصلة على الاعتماد نفسه بمعدلات متفاوتة لم ترق إلى حد 100 بالمائة وهو ما اعتبرته بولا ديلسون إنجازا عالميا غير مسبوق يستحق التهنئة والإشادة بمنهجية التطوير التي تتبعها هيئة الصحة بدبي لتحقيق الريادة لمستشفياتها ومراكزها الطبية كافة.

وأكد معالي حميد القطامي أن مركز زعبيل لم يكن ليصل إلى هذا المستوى من دون دعم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ولفت إلى أن سمو الشيخة هند آل مكتوم كانت قد وجهت هيئة الصحة بدبي لإنشاء مركز زعبيل الصحي وتجهيزه بآخر ما جادت به التقنيات التشخيصية والعلاجية ووسائل الرعاية الأكثر تطورا ورفده بكفاءات إدارية وطبية متميزة ليكون وجهة صحية مثالية ومتوافقة مع المعايير والأصول الطبية العالمية وهو ما جعله المنشأة الصحية بين المستشفيات والمراكز الطبية الحاصلة على الاعتماد الدولي بنسبة 100 بالمائة في العالم.