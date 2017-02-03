أكياس بلاستيكية تقتل حوتا في النرويج

أوسلو 3 فبراير شباط (رويترز) - عثر أطباء على نحو 30 كيسا بلاستيكيا داخل معدة حوت يبلغ طوله ستة أمتار مما أدى لانسدادها وإصابته بإعياء شديد. وبعد فشل عدة محاولات لإنقاذ حياته اضطر الأطباء لإطلاق النار عليه وقتله ثم تشريح جيفته.
وقال خبراء من جامعة برجن إن الكتلة البلاستيكية التي شملت أوراقا للف الحلوى وحقائب خبز بلاستيكية سدت الجهاز الهضمي للحوت لدرجة أنهم لم يعثروا على أي أثار لطعام في معدته.
وقال خبير علوم الحيوان تيري ليسليفاند "لم يكن الأمر يتعلق بوجود اللفافات البلاستيكية في جزء واحد من معدته بل ملأتها تماما ... أعتقد أنه كان يتألم. لا أعتقد أن من المريح أن يكون لديك مثل تلك الأشياء في معدتك."
وقتل الحوت المريض بعد عدة محاولات فاشلة لإعادته للمياه العميقة قرب جزيرة سوترا في غرب البلاد.
وقال ليسليفاند إن أطول شريحة من البلاستيك عثر عليها أثناء عملية التشريح الذي تم يوم الخميس زادت عن المترين.المزيد من أخبار النرويج
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