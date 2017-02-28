8.3 مليار دولار قيمة قطاع السياحة المرتبطة بالصحة والعافية بالمنطقة

يستضيف معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017)، والذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 24-27 أبريل/نيسان القادم، ندوة لتسليط الضوء على مختلف جوانب قطاع السياحة المرتبطة بالصحة والعافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تُقدر قيمته بحوالي 8.3 مليار دولار.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، سيتم تنظيم هذه الندوة بالشراكة بين سوق السفر العالمي ومعهد الصحة والعافية العالمي ضمن فعاليات قسم قطاع العافية والمنتجعات الصحية في معرض سوق السفر العربي بدبي. وستسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في هذا القطاع مع وصول عدد الرحلات المرتبطة بقطاع الصحة والعافية في المنطقة إلى 4 مليون رحلة داخلية و4.5 مليون رحلة من خارج المنطقة.

وقالت سوزي إليس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد الصحة والعافية العالمي (GWI) "يشهد قطاع السياحة المتعلق بالصحة والعافية نمواً أكبر من قطاع السياحة العام بحوالي الضعف، كما أنه يشهد تطوراً متنوعاً على الصعيد الإقليمي والعالمي. ونهدف إلى توفير منصة لجمع الخبراء وإبراز أحدث البحوث والاتجاهات لجميع المهتمين في هذا القطاع".

وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بريادتها على مستوى الشرق الأوسط في قطاع السياحة المرتبطة بالصحة والعافية، وسجلت نحو 1.7 مليون رحلة تسهم بتوليد 2.7 مليار دولار سنوياً، أي بنسبة 14 بالمئة على مستوى المنطقة، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته "كوليرز". وتليها المغرب (1.6 مليون رحلة)، وتونس (0.76 مليون رحلة)، والأردن (0.62 مليون رحلة).

وشهد قطاع المنتجعات الصحية في فنادق دبي زيادة بنسبة 9 بالمئة في متوسط عدد العلاجات التي يتم تسجيلها يومياً في النصف الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة من 2015، ومن المتوقع افتتاح 25 منتجعاً صحياً جديداً هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 200 منتجعاً.

وكان معرض سوق السفر العربي قد أطلق العام الماضي قسم قطاع العافية والمنتجعات الصحية لإتاحة الفرصة أمام المشترين في المنطقة والمزودين العالميين وكافة المهتمين في هذه المنطقة للتواصل وعقد الاجتماعات والشراكات.

وتشمل قائمة العارضين هذا العام مجموعة مميزة من الأسماء المعروفة في هذا القطاع من إيطاليا وسويسرا وفرنسا وهنغاريا وكندا والهند وجزر المالديف مثل "سويس ديموند هوتيل" و"لوغانو" و"ألبرتا" و"ليك إيزيو" و"بريشيا" و"راديسون بلو 1835 أند ثالاسو" و"كان" و"فيلا برايفيت آيلاند المالديف".

وستستمر هذه الشراكة أيضاً بعد سوق السفر العربي وخلال معرض سوق السفر العالمي في لندن الذي ينعقد خلال الفترة 6-8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بهدف مواصلة تسليط الضوء على قطاع الصحة والعافية على مستوى العالم والذي تُقدر قيمته بحوالي 3.72 مليار دولار.

وشهد سوق السفر العالمي في لندن العام الماضي توقيع صفقات تجارية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني، وعلقت سوزي إليس قائلة "يعتبر معرض سوق السفر العالمي وسوق السفر العربي من أهم وأبرز المعارض المتخصصة في قطاع السفر وتجذب عدداً كبيراً من الأخصائيين والخبراء في هذا المجال".

ويعد سوق السفر العربي الذي ينعقد برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسبة 8 بالمئة في 2016 ليصل العدد إلى أكثر من 39,800 زائر. وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.

وبحسب البيان، يعتبر سوق السفر العربي (الملتقى) حدثاً عالمياً رائداً متخصصاً في مجال السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت دورة 2016 حضور نحو من 40 ألف زائر من العاملين والمهتمين في هذا المجال. وبلغت قيمة الصفقات التجارية خلال الأيام الأربعة لفعاليات المعرض أكثر من 2.5 مليار دولار.

وتشهد دورة العام 2017 مشاركة 2500 شركة عارضة في 12 قاعة ضمن مركز دبي التجاري العالمي، ما يجعل منها النسخة الأكبر على الإطلاق من سوق السفر العربي (الملتقى) منذ إطلاقه.