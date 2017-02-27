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صحة

مصرف عجمان يوقع اتفاقية تمويل لبناء المستشفى السعودي - الألماني في الإمارة

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
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مصرف عجمان يوقع اتفاقية تمويل لبناء المستشفى السعودي - الألماني في الإمارة

وقع مصرف عجمان وشركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية "م.م.ح " إتفاقية تمويل مشترك لمشروع تشييد المستشفى السعودي - الألماني في إمارة عجمان يتسع لـ150 سريرا بتكلفة تصل الى 327.3 مليون درهم والتي يتوقع الانتهاء من المشروع وافتتاح المستشفى رسميا خلال عام 2018.

 

حضر توقيع الإتفاقية محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان والمهندس صبحي بترجي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان أن مشاركة المصرف في تمويل هذا الصرح الطبي يجسد حرصنا على دعم القطاع الطبي وتمويل المشروعات النوعية التنموية التي تعزز من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في إمارة عجمان.

 

 

وأعرب عن ثقته بأن المستشفى السعودي الألماني – عجمان سوف يمثل إضافة متميزة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة تسهم في تطوير منظومة متكاملة من الجودة الطبية والرعاية الصحية في إمارة عجمان.

 

 

من جانبه قدم المهندس صبحي بترجي رئيس شركة البترجي الطبية المالكة لمجموعة مستشفيات السعودي - الألماني شكره لمصرف عجمان.. وثمن رؤية المصرف في تبني المشروعات الصحية الكبرى.

 

 

وأكد أهمية تطوير دور القطاع الخاص في توفير الرعاية الطبية المتميزة لسكان إمارة عجمان حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم تطوير القيمة المضافة لقطاع الرعاية الصحية بشكل دائم مشيرا الى الفرص التنافسية لقطاع السياحة الطبية في إمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

 

 

من جانبه أكد أكرم خان نائب الرئيس رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف عجمان أن اتفاق تمويل إنشاء المستشفى السعودي الألماني - عجمان يشتمل تمويل سكن للعاملين في المستشفى حيث تم مناقشة مجموعة من البنود التي تصب في إطار التعاون بين الطرفين لتقديم خدمات طبية فريدة من نوعها عبر التنسيق المشترك بين كلا الطرفين حول كافة الجوانب المتعلقة بتقديم أحدث خدمات الرعاية الصحية المتقدمة.

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