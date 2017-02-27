نصيحة من أكبر دراسة من نوعها، تناول 10 حصص من الخضار والفاكهة يوميًا

توصلت أكبر دراسة من نوعها إلى أن تناول 10 حصص من الفاكهة والخضراوات أي ما يعادل 800 غ منها، يقي من أمراض القلب والوفاة المبكرة والسرطان، بحسب باحثين في امبريال كوليج في لندن وذلك عقب تحليل 95 دراسة عن تناول الخضار والفاكهة بحسب ما نقله موقع كرزويل عن الدراسة المنشورة في مجلة طبية (هنا).

شملت الدراسة مليوني شخص حول العالم وتحرت حالات بالآلاف منها 43 ألف حالة لأمراض القلب، و47 ألف حالة سكتة دماغية و81 ألف حالة لأمراض القلب والأوردة، و112 ألف حالة من السرطان و94 ألف حالة وفاة.

وخلصت الدراسة إلى أن قرابة 7.8 ملايين حالة وفاة قبل الآوان في العالم يمكن تجنبها سنويا لو اتبع الناس هذا الأسلوب في تناول الغذاء بحسب الباحثين.

وكانت الإرشادات الحالية في بريطانيا توصي بخمس حصص من الفاكهة والخضار يوميا أي 400 غرام، لكن أقل من شخص من بين كل 3 أشخاص يتبع هذه الإرشادات الصحية في بريطانيا حاليا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية فإن توصية الأطباء تشير إلى ضرورة تناول ما مقداره كوبين ونصف من الخضار وكوبين الفاكهة يوميا.

كيف تمنع الخضار والفاكهة هذه الأمراض؟ يشير الدكتور داغفين آونيالتي أشرفت على الدراسة إلى أن الفاكهة والخضار تقلص مستوى الكوليسترول وضغط الدم وتعزز صحة الاوعية الدموية ونظام المناعة. كما أن المواد المغذية في الفاكهة والخضار تحتوي على مانعات الأكسدة والتي يمكن أن تقلص تلف الدي إن إي DNA وبالتالي تخفض مخاطر مرض السرطان.

تشير الدراسة إلى أن تناول تلك الحصص من شأنه منع 7200 حالة وفاة بـ"السرطان"، و14 ألف حالة وفاة بـ"السكتات الدماغية"، ووجد الباحثون في الدراسة أن النصيحة تلك ربما تخفض خطر الإصابة بـ"السرطان" بنسبة 13% وأمراض القلب بنسبة 24%. وأوضح معد الدراسة، الدكتور داغفين آوني "ثبت أن الفواكه والخضراوات تعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتخفض ضغط الدم وتعزز صحة الأوعية الدموية والجهاز المناعي ويرجع ذلك إلى شبكة معقدة من المواد الغذائية بها، على سبيل المثال تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الحمض النووي وتؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، أعتقد أنه يجب على الناس تناول أكثر من 5 حصص من الخضراوات والفاكهة إن استطاعوا، نظرا لوجود فوائد بالفعل من تناول جرعات أعلى".

وحددت الدراسة التي نشرت في مجلة "International Journal of Epidemiology" الفواكه والخضراوات التي توفر أفضل حماية ضد المرض، حيث يساعد التفاح والكمثرى والفواكه الحمضية على الحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، كما أن السلطة والخضراوات الورقية لها نفس التأثير، وذكر فيكتور تايلور من مؤسسة القلب البريطانية، التي توصي بتناول 5 حصص يوميا "إنه أمر لا مفر منه التساؤل بشأن ما إن كانت إرشاداتنا بحاجة إلى التغيير، ومع ذلك فليس هناك أي فائدة غذائية عند عدم اتباع الإرشادات، حيث أن زيادة جرعة الفواكه والخضراوات الموصى بها إلى 10 حصص لن تغير حقيقة أن ربع البالغين فقط في المملكة المتحدة يحققون هدف تناول 5 حصص يوميا".