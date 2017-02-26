أبوظبي للخدمات الصحية تدخل "غينيس" بلوحة جدارية

حققت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" رقما قياسياً عالمياً بتقديم أكبر لوحة مكنتها من دخول غينيس للأرقام القياسية العالمية لعام 2017.

جاء ذلك في احتفالية كبيره نظمتها شركة "صحة" للاحتفال بالانجازوتسلم بها شهادة غينيس للأرقام القياسية، حيث شهد الاحتفال الذي اقيم في استاذ هزاع بن زايد في مدينة العين 800 من الموظفين وأسرهم من جميع المنشآت الصحية التابعة لها وتم تكريم هذه المنشآت لدورها في تحقيق الرقم العالمي خلال أسبوع الابتكار في العام المنصرم إلى جانب مساهمتهم في عام الخير.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكد الدكتور مطر الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة "صحة" ان الانجاز الذي حققته شركة "صحة" يعد حدثاً هاما يدخل دولة الإمارات مرة أخرى في غينيس للأرقام القياسية، معبرا عن فخر شركة "صحة" وجميع منشآتها الصحية العامة في إمارة أبوظبي بتحقيق الرقم لقياسي قي "غينيس" والذي يعد انجازا مشرفا بعد تمكن الشركة من تشكيل أكبر لوحة خلال فعاليات أسبوع الابتكار التي تضمنت 900 فكرة مبتكرة عن قيمة الابتكار المؤسسي للشركة.

وأشار الدكتور مطر الدرمكي الى حرص "صحة" على العمل للارتقاء بالطاقات والممكنات لخلق بيئة محفزة للابتكارات عالميا والسعي لتقديم الخدمات المبتكرة لتسهيل الوصول إليها، منوها أن "مجتمع صحي وسعيد" هو الهدف الاستراتيجي الذي وضعته شركة "صحة" لتحقيق استراتيجية الابتكار والتي تفاعل معها موظفو الشركة ومنشآتها.

واستطاعت اللوحة التي قدمتها شركة "صحة" وهي أكبر لوحة جدارية بلغت 114 مترا مربعا تحقيق رقما قياسيا متفوقة على الرقم القياسي السابق بـ 20 مترا مربعا محققة بذلك خمسة أضعاف التسجيل السابق وتبرز اللوحة نتائج العصف الذهني التي قسمت إلى أربع فئات شملت الكفاءة التشغيلية والخدمات السريرية وخدمات المتعاملين وارتباط الموظفين وتم اختيار ما يزيد عن 120 مبادرة ومشروعا من قبل لجنة ستقوم بمتابعة وتنفيذ الأفكار المبتكرة خلال الأعوام القادمة.

ومن جانبه اعرب سلطان المطوع الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للإستثمار عن سعادته بحصول "صحة" على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية منوها بالمشاركة في تنظيم هذه الفعاليه وإستضافة احتفالية الشركة في الصرح الرياضي العملاق استاد هزاع بن زايد الوجهة الأولى في مدينة العين لاستقطاب الفعاليات الترفيهية والحكومية ومركز جذب سياحي وترفيهي لكافة الفئات العمرية من داخل الدولة وخارجها.