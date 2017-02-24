حمية الصوم عن أطعمة محددة تشفي من مرض السكري بإعادة توليد خلايا البنكرياس التي تنظم السكر﻿

نقلت بي بي سي عن دراسة جديدة في مجلة سيل الطبية أن الأشخاص الذين يتناولون عدد أقل من السعرات الحرارية وحصص قليلة من البروتين والكربوهيدات مع كمية عالية من الدهن غير المشبع، وذلك لمدة 5 أيام فقط، ثم العودة إلى تناول ما يشاؤون طوال 25 يوما المتبقية من الشهر فإنه من المرجح أن يشفوا من مرض السكري.