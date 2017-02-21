تمرينات التاي تشي تقلل خطر سقوط كبار السن

21 فبراير شباط (رويترز) - تشير دراسة حديثة إلى أن كبار السن الذين يمارسون رياضة التاي تشي الصينية قد يكونون أقل عرضة للسقوط من أقرانهم الذين لا يمارسون هذا النوع من التمرينات التي تجمع بين التنفس العميق والحركات البطيئة الرشيقة.





وفحص الباحثون بيانات من 18 تجربة نشرت في السابق على العلاقة بين التاي تشي والوقاية من السقوط أجريت على 3824 مشاركا في الخامسة والستين من العمر أو ما يزيد.

ووجد تحليل البيانات أن تمرينات تاي تشي مرتبطة بتراجع نسبته 20 بالمئة لخطر السقوط مرة واحدة على الأقل وبتراجع بنسبة 31 بالمئة في عدد مرات السقوط.

وقال جان ميشيل بريسمي خبير العلاج الطبيعي في مركز علوم الصحة في جامعة تكساس تك والمركز الطبي للجامعة في لابوك "هذه نتيجة مهمة إلى حد كبير لأن تاي تشي نشاط يمكن تعلمه بسهولة ويمكن للناس ممارسته بشكل مستقل في البيت أو في أماكن عملهم أو في مراكز التقاعد سواء فرادى أو ضمن مجموعات."

وأضاف بريسمي الذي لم يشارك في الدراسة في رسالة أرسلت بالبريد الإلكتروني "وعليه فإن هذه التمرينات مهمة من حيث التكلفة والحفاظ على الاستقلالية والصحة لأن الناس لا يضطرون إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو إلى منشأة خاصة لأن بمقدورهم ممارستها في أي مكان."

وأشار الباحثون من خلال موقع (بي.إم.جيه أوبن) الإلكتروني إلى أن ما يصل إلى 40 بالمئة ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما وحوالي نصف من تزيد أعمارهم على 80 عاما يسقطون سنويا في أنحاء العالم. وغالبا ما يكون السقوط مصحوبا بتراجع كبير في القدرة على الحركة والاعتماد على النفس ونوعية الحياة وهو سبب رئيسي للوفاة لدى كبار السن.

وقام تسي قوان هوانغ من جامعة قوانغتشو الرياضية في الصين وزملاؤه بتحليل البيانات من التجارب المنشورة التي تم فيها تكليف عينة عشوائية من المسنين إما بتلقي دروس تاي تشي أو بالمشاركة في مجموعة لم تمارس هذه التمرينات.

وقال تشين تشين وانغ مدير مركز الطب التكميلي والتكاملي في مركز تافتس الطبي في بوسطن إن نتائج الدراسة تؤكد ما توصلت إليه بحوث سابقة تظهر أن ممارسة التاي تشي يمكنها تحسين التوازن ومرونة وقوة تمديد الركبة وتقلل خطر السقوط.

وقال وانغ الذي لم يشارك في الدراسة في رسالة بالبريد الإلكتروني "هناك العديد من المكونات المهمة منها: التمرين وأساليب التنفس وتنبيه الجسد وتركيز الاهتمام والتركيز الكامل للذهن والتوازن وأداء الوظائف والتصور والاسترخاء."

وأضاف "كذلك تؤثر هذه المكونات إيجابيا على الصحة بتحسين الكفاءة الذاتية والوظائف النفسية الاجتماعية والاكتئاب ويمكنها مساعدة المرضى على تعزيز الثقة التي تساعد أيضا على التوازن والتنسيق لتجنب السقوط."

وقال روم لوتشي من الجامعة التكنولوجية في سيدني ومركز الأبحاث الاسترالي في الطب التكميلي والتكاملي إن الطبيعة المعقدة لتتابع تدريبات تاي تشي يمكنها أيضا أن تدعم وظائف الإدراك لأنها تتطلب جهدا مستمرا للتنسيق بين حركات متعددة في وقت واحد.