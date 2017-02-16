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صحة

الإمارات: مشروع قانون يلزم بالكشف الطبي عن 18 مرضاً لحديثي الولادة

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
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الإمارات: مشروع قانون يلزم بالكشف الطبي عن 18 مرضاً لحديثي الولادة

انتهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، من إعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء يلزم المنشآت الطبية وأولياء الأمور بفحص حديثي الولادة للكشف عن 18 مرضاً جينياً ووراثياً، من أهمها نقص هرمون الغدة الدرقية، ويتم توقيع عقوبات على المنشآت أو الأشخاص غير الملتزمين بالفحص خلال 72 ساعة من تاريخ الولادة.

 ويتضمن التشريع أيضا الإلزام بإجراء فحص للموجات الصوتية للقلب لحديثي الولادة، لاكتشاف التشوهات الخلقية أو وجود ثقوب من عدمه في قلب المواليد الجدد.

 

واتفقت الجهات الصحية على مستوى الدولة على أن مختبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أبوظبي هو المختبر المرجعي لفحوصات الدم لحديثي الولادة بالدولة، بما في ذلك القطاع الصحي الخاص، ويكون ذلك مقابل رسوم محددة.

 

ووفق صحيفة الإتحاد قال الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة «الصحة» المساعد للمراكز والعيادات: «نستهدف من وراء هذا التشريع حماية حديثي الولادة من الإصابة بالأمراض الناجمة عن الجينات الوراثية، وكذلك تجنب الإعاقة في بعض الحالات، من خلال زيادة عدد الأمراض التي يتم الكشف عنها في حديثي الولادة من كافة مواليد الدولة»، موضحا أنه سيتم رفع مشروع القرار إلى المجلس الصحي برئاسة معالي وزير الصحة، ومنه إلى مجلس الوزراء قريبا.

 

 

وكشف الرند أن مشروع القرار يتضمن غرامات في حال عدم التزام المنشأة الطبية بالفحص، وكذلك في حال امتناع ولي أمر المولود، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بتوصية ممثلي القطاع الخاص بأن يكون هناك إقرار يوقعه الأب بتحمل المسؤولية، في حالة رفضه إجراء نجله أو نجلته للفحوصات.

 

 

 

وأشار إلى أن فحوص هذين النوعين سواء للقلب أو الأمراض الجينية ستكون ضمن تكاليف باقة التأمين الصحي أو تكاليف حالات الولادة، وهو ما يعني أن شركات التأمين هي التي ستوفر الفحصين المذكورين ضمن باقتها التأمينية، مؤكدا أن الفحص والعلاج المبكر لهذه الأمراض هما الحماية الأكيدة الوحيدة والفعالة في وقاية أعداد كبيرة من حديثي الولادة من الإعاقات الذهنية والجسدية التي تحدث نتيجة اكتشاف هذه الأمراض في مرحلة متأخرة، كما أنها تحد من معدل حدوث الوفيات بين الأطفال نتيجة للإصابة بهذه الأمراض.

 

 

 

 

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