Arabian business
صحة

أضرار في الدماغ للاعبي كرة قدم سابقين تعيد المخاوف من "ضربات الرأس"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أضرار في الدماغ للاعبي كرة قدم سابقين تعيد المخاوف من "ضربات الرأس"

(رويترز)-‭‭ ‬‬ وجد علماء مؤشرات على أضرار بالمخ قد تتسبب في اصابة لاعبي كرة القدم السابقين بالخرف ما أثار مخاوف بشأن مخاطر تأثير لعب الكرة بالرأس وكذلك الاصطدام بلاعبين آخرين في الملعب.

والدراسة المحدودة هي الأولى من نوعها وشملت تشريح جثامين ستة أشخاص توفوا وهم يعانون من الخرف بعد مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم. وكان جميعهم ماهرين في لعب الكرة بالرأس.

 

وتلمح الدراسة إلى أن بعض لاعبي كرة القدم المحترفين ربما يواجهون خطر الاصابة بنفس مشكلات الادراك المزمنة التي عانى منها ملاكمون وبعض لاعبي كرة القدم الأمريكية.

 

 

ولكن خبراء قالوا إن هناك حاجة لمزيد من الفحوصات لايجاد صلة بين لعب الكرة بالرأس والاصابة بالخرف وأضافوا أن مخاطر الاصابة بهذا المرض على الأرجح متدنية ويقتصر على حالات فردية.

 

 

وقال هيو موريس من معهد يو.سي.ال لطب الجهاز العصبي وأحد القائمين على الدراسة "أثبتنا أن نفس التلف الذي يصيب الملاكمين السابقين قد يتعرض له بعض لاعبي كرة القدم السابقين الذين يعانون من الخرف.. ولكنني أود التأكيد على أن (العينة) عدد قليل جدا من اللاعبين."

 

 

وأضاف "في المتوسط استمرت مسيرة هؤلاء اللاعبين 26 عاما.. وهو ما يعني الاف الساعات من اللعب.. الاف الساعات من التدريب ولعب الكرة بالرأس الاف المرات... أعتقد أن المخاطر الناجمة عن لعب كرة القدم لغير المحترفين متدنية للغاية."

 

 

وتابعت الدراسة - التي نشرت في دورية اكتا نيوروباثولوجي اليوم الأربعاء - حالة 14 لاعبا سابقا يعانون من الخرف وحصلت على إذن من أقارب ستة منهم لتشريح جثثهم بعد وفاتهم.

 

 

ووجد العلماء دليل على اصابة أربعة من المتوفين الستة باضطراب مزمن لوظائف الدماغ نتيجة الصدمات وهو مسبب محتمل للخرف. كما عثر العلماء على مؤشرات على اصابة الستة بالزهايمر.

 

 

وهذا الاضطراب الدماغي شائع بين الملاكمين السابقين وتم ربطه بفقدان الذاكرة التدريجي والاعاقة السلوكية والحركية.

المزيد من أخبار المملكة المتحدة

المزيد عن هذا الخبر

أستاذ بجامعة الإمارات يبتكر جهازا لمساعدة مصابي السكتة الدماغية

السكتة الدماغية .. كيف نتجنبها؟

نظام غذائي يقلل خطر الخرف 90 %

منكهات الأطعمة تتسبب بمرض الزهايمر

تعليقات

المزيد في صحة

الإمارات: مشروع قانون يلزم بالكشف الطبي عن 18 مرضاً لحديثي الولادة

مبادرة زايد العطاء الإماراتية تجري 35 عملية صمام قلب

السعودية تفرض رسوماً جديدة على الوثائق الصادرة عن القطاع الصحي الخاص

أول تطبيق للجوال ينال اعتمادا طبيا كوسيلة معتمدة لمنع الحمل

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

التواصل الاجتماعي يحسن العلاقات العاطفية بنسبة 57% في الإمارات

بالصور : جولة داخل منزل "إيفانكا ترامب" الفاخر في واشنطن

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »