السعودية تفرض رسوماً جديدة على الوثائق الصادرة عن القطاع الصحي الخاص

أقرت وزارة الصحة السعودية، أخيراً، فرض رسوم مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية الصادرة من القطاع الصحي الخاص (بلاغ الولادة، بلاغ الوفاة، التقارير الطبية، الإجازات المرضية) إضافة إلى بدل الفاقد لأي من الوثائق المذكورة.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الوزارة حددت الرسوم الجديدة بناءً على اجتماع اللجنة الرئيسية التاسع لبرنامج الخدمة الصحية بمقابل أن تكون الرسوم على النحو التالي:
100 ريال (27 دولاراً) عن بلاغ الولادة، الوفاة، التقارير الطبية و50 ريالاً (13 دولاراً) عن الإجازات المرضية.
وأخطرت الوزارة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بالإجراءات الجديدة، وطالبتهم بعدم إرسال المراجعين إلى الإدارة على أن يتم إرسال الوثائق من المؤسسات المصدرة لها بشكل يومي من الأحد إلى الخميس في وقت محدد.المزيد من أخبار السعودية
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