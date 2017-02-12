مع اعتماد الهيئة الطبية الألمانية Tüv Süd تطبيقا للجوال لمنع الحمل ليكون وسيلة طبية توصف كغيرها وتماثل الواقي الذكري وحبوب منع الحمل، يصبح ناشتورال سايكل- Natural Cycles- أول تطبيق للجوال ينال اعتمادا طبيا كوسيلة معتمدة لمنع الحمل.

وتتولى الهيئة الألمانية المذكورة إصدار شهادات جودة للمنتجات الطبية مما يعني أن اعتمادها للتطبيق سيتيح تسويقه كجهاز طبي لمنع الحمل، كما وافقت الأجهزة المختصة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية على استخدامه في بريطانيا.

يستند التطبيق لمؤشرات حيوية مثل قياس درجة حرارة الجسم بعد الإباضة وقياسه للتقلبات الطفيفة التي تحدث في درجات الحرارة ب بارتفاعها نحو 0.45 درجة مئوية، لذلك يستطيع التطبيق أن يحدد الأيام التي تكون فيها المرأة في مرحلة خصوبة.

ويتمتع التطبيق بشعبية كبيرة في 161 بلدا وتستخدمه حوالي 150 ألف سيدة بعد إطلاقه سنة 2014.

https://www.naturalcycles.com/en