السعودية تفرض رسوماً جديدة على بلاغات الولادة والوفاة ومصادقة التقارير الطبية

فرضت وزارة الصحة السعودية رسوماً مقابل خدمة المصادقة على وثائق القطاع الصحي الخاص100 ريال لكل بلاغ ولادة أو وفاة أو تقرير طبي و50 ريال عن كل إجازة مرضية.

وذكرت صحيفة "عين اليوم" السعودية إن اللجنة الرئيسية لبرنامج الخدمة الصحية بمقابل أقرت في اجتماعها الأخير وضع رسوم مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الصادرة من القطاع الصحي الخاص سواءً بلاغ ولادة أو بلاغ وفاة وكذلك تشمل الرسوم مصادقة التقارير الطبية والإجازات المرضية إضافة إلى بدل فاقد من أي الوثائق المذكورة.

وتشير المعلومات إلى أنه تم تحديد ١٠٠ ريال لرسوم بلاغ الولادة وبلاغ الوفاة والتقارير الطبية فيما تم تحديد ٥٠ ريال للإجازات المرضية وبدل الفاقد لأي من الوثائق المذكورة.