دراسة تزعم بفوائد صحية للمرأة من الطلاق

زعمت دراسة جديدة بوجود فوائد صحية للمرأة من الطلاق بعد دراسة معطيات من أكثر من 79 ألف امرأة بعد سن انقطاع الطمث ونشرت في صحيفة صحة المرأة.

وتفيد الدراسة التي شاركت فيها جامعة أريزونا كلية براون وجامعة كاليفورنيا ديفيز ومركز الصحة بتكساس وغيرها من الجامعات الأمريكية ضمن مبادرة ، إلى حدوث تحسين في معطيات صحية مثل ضغط الدم وقياس الخصر لدى سيدات بعد الطلاق، فضلا عن تحسين سلوكيات مثل ممارسة الرياضة وتحسن في اتباع الحمية المناسبة لسن ما بعد الأربعين.

تؤكد المشرفة على الدراسة رندة كتوب، المختصة بطب الأسرة: "لقد أجريت مع مجموعة من الزملاء العديد من الدراسات التي شملت أكثر من 79 ألف امرأة تجاوزت أعمارهن 50 عاما، لقد قمنا خلال دراساتنا بمراجعة جميع الملفات الطبية التي شملت معلومات ضغط الدم ومحيط الخصر والنظام الغذائي والنشاط البدني لهن، وخلال الدراسة تم تقسيم النساء إلى مجموعتين، المجموعة الأولى كانت من النساء المتزوجات، أما الثانية فكن من المطلقات".

وأضافت الباحثة: "بعد مراجعة جميع الملفات، لاحظنا أن معظم النساء يكتسبن وزنا زائدا مع التقدم بالعمر، لكن ما لفت نظرنا أثناء الدراسة، أن النساء المتزوجات ازداد وزنهن أكثر من النساء المطلقات، وهذا الأمر انعكس سلبا على حالتهن الصحية والبدنية، خصوصا أنهن بدأن باكتساب الوزن بعد سن الإنجاب، أي في الأربعينات من العمر" بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

وأوضحت كوتوب أن سبب تلك الزيادة في الوزن عند النساء المتزوجات ربما يعود لنمط الحياة اليومية بعد الزواج، حيث يقل النشاط البدني وممارسة الرياضة بسبب ضيق الوقت والانشغال بالأعمال المنزلية، أما المطلقات فيحاولن الانشغال عن اليأس الذي يسببه الطلاق بممارسة النشاطات المختلفة كالرياضة مثلا.