Arabian business
صحة

اكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال بتطبيق للهاتف الجوال

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
اكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال بتطبيق للهاتف الجوال
مجانا للأطباء فقط - تطبيق لتشخيص الأمراض الوراثية النادرة وشبه النادرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل ملامح الوجه

يعتمد تطبيق للهاتف الجوال من شركة FDNA  في بوسطن، على الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال بعد تحميل صورة لوجه الطفل ليقوم بتحليل الصورة لاكتشاف أي ملامح ترتبط باضطرابات وراثية في الوجه بعد مقارنتها بقاعدة بيانات ضخمة تضم كل ملامح المرتبطة بالاضطرابات الوراثية. يقدم التطبيق face2gene مجانا للأطباء فقط - ويتميز بفعاليته لتشخيص الأمراض الوراثية النادرة وشبه النادرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل ملامح الوجه.

وتتيح الشركة على موقعها https://suite.face2gene.com، طقما من أدوات التشخيص المتطورة بحسب مجلة سميثونيان.

1

 

يتاح التطبيق مجانا للأطباء فقط بعد التسجيل وإثبات اضطلاعهم بتزويد العلاج الطبي، وما على الطبيب سوى التقاط صورة وإرسالها عبر التطبيق في الهاتف الجوال ليتم بعدها تخصيص رقم للحالة، مع إعدادات لضمان حماية خصوصية المريض ما لم يكن الطبيب يرغب مع المريض بكشف تفاصيل الحالة الطبية لمريضه مع ضوابط صارمة تضمن حماية خصوصية المريض في حال رفض الكشف عن حالته بأي شكل.

 

 

 

 

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في صحة

أول تطبيق للجوال ينال اعتمادا طبيا كوسيلة معتمدة لمنع الحمل

السعودية تفرض رسوماً جديدة على بلاغات الولادة والوفاة ومصادقة التقارير الطبية

السعودية: تحويل امتحانات 8 تخصصات صحية إلى شركة متخصصة

السجائر الإلكترونية "أقل ضرراً بكثير من التدخين"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"غرفة دبي" تطلق لعبة ترويجية عن إمارة دبي

محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »