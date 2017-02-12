اكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال بتطبيق للهاتف الجوال

يعتمد تطبيق للهاتف الجوال من شركة FDNA في بوسطن، على الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال بعد تحميل صورة لوجه الطفل ليقوم بتحليل الصورة لاكتشاف أي ملامح ترتبط باضطرابات وراثية في الوجه بعد مقارنتها بقاعدة بيانات ضخمة تضم كل ملامح المرتبطة بالاضطرابات الوراثية. يقدم التطبيق face2gene مجانا للأطباء فقط - ويتميز بفعاليته لتشخيص الأمراض الوراثية النادرة وشبه النادرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل ملامح الوجه.



وتتيح الشركة على موقعها https://suite.face2gene.com، طقما من أدوات التشخيص المتطورة بحسب مجلة سميثونيان.

1





يتاح التطبيق مجانا للأطباء فقط بعد التسجيل وإثبات اضطلاعهم بتزويد العلاج الطبي، وما على الطبيب سوى التقاط صورة وإرسالها عبر التطبيق في الهاتف الجوال ليتم بعدها تخصيص رقم للحالة، مع إعدادات لضمان حماية خصوصية المريض ما لم يكن الطبيب يرغب مع المريض بكشف تفاصيل الحالة الطبية لمريضه مع ضوابط صارمة تضمن حماية خصوصية المريض في حال رفض الكشف عن حالته بأي شكل.