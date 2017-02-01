دبي للإسعاف تعرض سيارة إسعاف من الجيل الجديد بمعرض الصحة العربي 2017

عرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارة من طراز "فورد Transit" - خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي 2017 المقام حالياً في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض لتعزز من أسطولها بإضافة 9 سيارات اسعاف من الجيل الجديد.

وتسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سيارات الإسعاف - التي تعد الأولى من نوعها في العالم - بعد أن تم تحويلها إلى مركبات إسعاف متخصصة.

ويتكون تصميم المقصورة الداخلية للسيارة من وحدات يمكن تعديل تشكيلها خلال دقائق معدودة حسب ما تقتضيه الحالة الطارئة وجهزت بمعدات أساسية مهمة مثل معدات الحقن الوريدي والأكسجين وجهاز مراقبة العلامات الحيوية وحقيبة الإسعافات، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن النظام المتكامل لنقل المرضى "IPTS" يعد أحد أهم مزايا "فورد Transit".

وأضاف إن تصميم هذه السيارة يتيح لفريق عمل المؤسسة من مختصي الطوارئ الطبية البقاء جالسين في أماكنهم بشكل ثابت وآمن أثناء توجه السيارة إلى المستشفى، فضلاً عن أنه يمكن تثبيت المسعفين في مقاعدهم المصممة للحركة الأمامية والخلفية وهذا يعني إمكانية الوصول إلى كافة المعدات والتجهيزات والمرضى داخل المقصورة بصورة آمنة خلال رحلة يعتبر فيها عامل الوقت عنصراً فائق الأهمية ".

المزيد من أخبار الإمارات