دبي تستقدم جهازاً جديداً لإزالة الدهون دون جراحة

يشهد قطاع السياحة الصحية في دبي نمواً كبيراً، بنسبة تزيد على 9 في المئة سنوياً، ما يُعد أسرع من قطاع السياحة عالمياً بنسبة 50 في المئة.
ويُدِر القطاع عوائد تقدر ب6 في المئة من جميع الرحلات المحلية والدولية عالمياً، فضلاً عن 14 في المئة من مجموع الإنفاق السياحي، ما يؤكد أهمية القطاع برغم إدراجه قطاعاً «فرعياً».
وقُدِّرت قيمة إيراداته في الاقتصاد العالمي، بنحو 3.4 تريليون دولار في 2016، وتتمتع دبي بنصيب كبير من ذلك، كونها واحدة من أغنى المناطق في عدد المنتجعات الصحية، بحسب إحصاءات رسمية، وفقا لموقع إرم نيوز.
وتستقطب الإمارات حالياً جهاز علاج ثورياً متخصصاً في نحت الجسم وإزالة الدهون الزائدة، أعلن عنه في مؤتمر صحفي عقد أمس، في شركة «اميكو» الطبية المتخصصة في تزويد المنطقة بالأجهزة الطبية.
وقالت د. ساره كوتشي، مديرة تطوير الأعمال في الشركة: يُعد «SculpSure» العلاج بالليزر الأول على مستوى العالم الذي صدّقت عليه إدارة الغذاء والدواء، وهو متخصص في تحليل الدهون المتراكمة في الجسم، والبطن دون تدخل جراحي. موضحة أنها تقنية حديثة تقوم على الضوء المتحكم فيه، وتُعد الخيار المثالي للمرضى الذين يطمحون إلى التخلص من الدهون العنيدة.
وقالت تعمل طاقة الليزر الموجهة على تسخين الخلايا الدهنية تحت الجلد دون التأثير في سطح الجلد، حيث يرفع الجهاز درجة حرارة الخلايا الدهنية، ما يحطم الترابط البنيوي بينها، على مدار 3 أشهر متتالية، حيث تُعالج الخلايا الدهنية التالفة، ويتخلص منها الجسم بشكل طبيعي عن طريق الجهاز اللمفاوي.
وتزال الخلايا الدهنية بشكل دائم ولا تتجدد مرة أخرى. ويمكن ملاحظة النتائج خلال مدة سريعة تصل إلى ستة أسابيع، مع تحقيق أفضل النتائج في الأسبوع الثاني عشر.المزيد من أخبار الإمارات
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