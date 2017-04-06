المستشفى السعودي الألماني يقدم الخدمات الصحية لمنسوبي السعودية للكهرباء

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وقعت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عقداً تقدم بموجبه الخدمات الطبية والصحية كافة لمنسوبي الشركة السعودية للكهرباء التي تديرها الدولة.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن المستشفى السعودي الألماني بالرياض رحب باستقبال منسوبي الشركة السعودية للكهرباء -أكبر شركة مرافق في منطقة الخليج- وذلك بعد توقيعه مع الشركة السعودية للكهرباء عقداً، يقدِّم بموجبه الخدمات الطبية والصحية كافة لمنسوبيها.

وحضر التوقيع مع ممثلي الشركة السعودية للكهرباء كل من عبدالفتاح عبده حسنين المدير العام للمستشفى، والدكتور عبدالعزيز الخنين مدير التشغيل مدير إدارة العقود بالمستشفى.

وأشادت كاملة الحسن مديرة العلاقات العامة بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض بالتعاقد مع الشركة السعودية للكهرباء، معتبرة تقديم الخدمات والرعاية الطبية لمنسوبي الكهرباء إنجازاً كبيراً، يُضاف لسجل الرعاية الصحية الشاملة التي يقدمها ويتشرف المستشفى بتقديمها لعدد كبير من الشركات والمؤسسات الوطنية.

وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية أو المستشفى السعودي الالماني شركة مساهمة سعودية، مدرجة في سوق الأسهم السعودي منذ العام 2016، تعمل الشركة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية تحت علامة المستشفى السعودي الألماني.