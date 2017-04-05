Arabian business
صحة

بوهرنجر إنجلهايم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق نمواً في المبيعات بواقع 16% في 2016

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
بوهرنجر إنجلهايم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق نمواً في المبيعات بواقع 16% في 2016
إنريكي مانزوني، الرئيس التنفيذي لشركة بوهرنجر إنجلهايم الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

أعلنت بوهرنجر إنجلهايم، عن تحقيق سنة مالية ناجحة خلال العام 2016، وذلك في ضوء تسجيل نمو في المبيعات الصافية بكافة قطاعات العمل وإتمامها عملية التحول كما كان مخططاً له خلال العام 2016، مع التركيز المستقبلي على صناعة الأدوية البشرية والصحة البيطرية والأدوية البيولوجية.
ففي العام 2016، حققت بوهرنجر إنجلهايم صافي مبيعات بلغ 15.9 مليار يورو، وهو ما يعادل نمو بنسبة 7.3 بالمائة ضمن معايير تعديل العملة (+7.1 بالمائة باليورو).  ومع تحقيق زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 27% لتصل إلى 2.9 مليار يورو، وصلت المبيعات الصافية إلى 18.1%.
وخلال العام 2016، بلغ عدد موظفي بوهرنجر إنجلهايم ما يقارب 45,700 موظف حول العالم، ومع إتمام صفقة الاستحواذ على ميريـال التي تمثل أعمال الصحة البيطرية في سانوفي والتي تمت في الأول من يناير 2017 كجزء من صفقة تبادل الأصول، ارتفع عدد الموظفين ليصل إلى نحو 50,000 موظف.
وفي هذا السياق، قال إنريكي مانزوني، الرئيس التنفيذي لشركة بوهرنجر إنجلهايم الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "إن النتائج المالية التي حققتها الشركة في المنطقة خلال العام الماضي تعكس جهودنا المتواصلة لإيصال المبادرات المبتكرة التي تلبي احتياجات المرضى وتحقق أفضل النتائج في كافة المجالات العلاجية، وهذا يأتي إنعكاساً لعدد المنتجات التي تم إطلاقها في العام االماضي والتي وصلت إلى أكثر من 15 منتجاً والحصول على أكثر من 20 ترخيصاً لأدوية جديدة مبتكرة."

وأضاف: "يستمر قطاع الصناعة الدوائية بتوفير المزيد من فرص النمو في المنطقة والتي انعكست بدورها على حجم أعمالنا، ووفرت لنا مزيداً من مقومات النمو لنكون جزءاً من قصة النجاح التي ترسم معالمها المنطقة".
من جانبه، قال كريستوف راب، الرئيس المالي والإداري في بوهرنجر إنجلهايم الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "استطعنا خلال العام 2016 تحقيق نمو بمبيعاتنا في المنطقة بنسبة 16%، وكان الأداء الأقوى للشركة في كل من الإمارات والسعودية".  
وأضاف: "خلال العام المنصرم، عززت الشركة حضورها من خلال مجموعة من التوجهات الاستراتيجية بما فيها التوسع الجغرافي والتي كان أبرزها افتتاح المكتب الجديد في دبي واتفاقية منشأة التصنيع المحلي في الجزائر مع شركة بيوفارم لنقل التقنية لتصنيع احدي علاجاتنا لمرض ضغط الدم، إضافة إلى الاستثمارات في التعليم و التوعية ضمن عدد من مجالات الأمراض. بما يعكس التزامنا بدعم مجتمعات أكثر صحة".
 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في صحة

دبي تطبق نظام "الباركود" في معاملات الصيدلة والدواء بمستشفياتها

هل ستنجح عملية زرع رأس عالم كمبيوتر في جسم مجرم؟

الإمارات: رياح شمالية غربية مثيرة للغبار و انخفاض الحرارة الثلاثاء والأربعاء﻿

الإمارات: بدء استخدام "الهوية" بديلاً عن بطاقة التأمين الصحي لمشتركي "ضمان" و"ثقة"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بطول 2000 كم، مد اطول خط انابيب للغاز تحت البحر في العالم

بالصور : تعرف على الأطعمة المفضلة لقادة العالم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »